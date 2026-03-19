ФЛИК: «Это было по-настоящему безумное противостояние»

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о триумфе своих подопечных в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

«Это было по-настоящему безумное противостояние. Полагаю, первая половина встречи далась нам нелегко, но после перерыва рисунок игры стал гораздо содержательнее. Гол, сделавший счет 3:2 еще до свистка на перерыв, стал ключевым моментом, позволившим нам вернуться в ритм.

Стартовый тайм выдался энергозатратным. Мы ожидали активного прессинга от соперника. Несмотря на два наших гола, инициатива постоянно переходила из рук в руки.

Увидев 3:2 на табло, я указал парням на избыток длинных передач. Моя установка заключалась в том, чтобы усилить давление, наладить контроль мяча и атаковать вертикально при первой возможности. Эта стратегия принесла плоды.

Мы детально разберем этот поединок. Считаю, что в последних турах наша защита выглядела надежнее, даже с учетом кадровых потерь. Так или иначе, во втором тайме мы прибавили в интенсивности, что лишило оппонента шансов», – цитирует Флика издание AS.