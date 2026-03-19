Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «Это было по-настоящему безумное противостояние»
Лига чемпионов
19 марта 2026, 02:12 | Обновлено 19 марта 2026, 02:13
89
0

УЕФА. Ханси Флик

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о триумфе своих подопечных в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

«Это было по-настоящему безумное противостояние. Полагаю, первая половина встречи далась нам нелегко, но после перерыва рисунок игры стал гораздо содержательнее. Гол, сделавший счет 3:2 еще до свистка на перерыв, стал ключевым моментом, позволившим нам вернуться в ритм.

Стартовый тайм выдался энергозатратным. Мы ожидали активного прессинга от соперника. Несмотря на два наших гола, инициатива постоянно переходила из рук в руки.

Увидев 3:2 на табло, я указал парням на избыток длинных передач. Моя установка заключалась в том, чтобы усилить давление, наладить контроль мяча и атаковать вертикально при первой возможности. Эта стратегия принесла плоды.

Мы детально разберем этот поединок. Считаю, что в последних турах наша защита выглядела надежнее, даже с учетом кадровых потерь. Так или иначе, во втором тайме мы прибавили в интенсивности, что лишило оппонента шансов», – цитирует Флика издание AS.

Благодаря этому успеху коллектив Флика пробился в четвертьфинал турнира, переиграв «сорок» по сумме двух встреч с общим результатом 8:3. В следующем раунде каталонцев ожидает противостояние с мадридским «Атлетико».

По теме:
Барселона Ханс-Дитер Флик Ньюкасл Барселона - Ньюкасл Лига чемпионов Атлетико Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем