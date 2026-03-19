«Мы сами отдали им победу»: Хау назвал виновного в фиаско против Барсы

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау дал оценку разгромному поражению от «Барселоны» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (2:7 после ничьей 1:1 в первой встрече).

– В чем причина провала команды во второй половине игры?

– Нас подвело огромное количество персональных просчетов. Это выглядит необъяснимо, ведь в стартовом тайме мы действовали великолепно: выдержали натиск и навязали «Барселоне» свою игру. Мы демонстрировали качественный футбол, но затем фактически подарили сопернику этот результат.

– Можете уточнить, что именно пошло не так?

– Мы максимально облегчили задачу оппоненту. Команде такого калибра, как «Барселона», не требуются поблажки, чтобы добиваться успеха. Мы буквально преподнесли им путевку в следующий раунд на блюдечке. На таком уровне подобные «презенты» недопустимы.

– Почему игра так разительно отличалась от недавнего матча против «Челси»?

– У меня нет однозначного ответа. В игре с лондонцами наша оборона была безупречной. Мы сохраняли предельную концентрацию и не давали пространства.

Сегодня же все было ровно наоборот – мы действовали крайне наивно. Такие поражения – это жесткий, но важный урок, заставляющий вносить коррективы.

– Как повлияла ситуация с Тонали?

– Скажу честно: его отсутствие стало для нас серьезным ударом. Коллектив это остро ощутил, – подытожил Хау.