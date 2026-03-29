Барселона начала переговоры по экс-игроку Баварии и Манчестер Сити
Каталонский гранд может выкупить Жоау Канселу
Каталонская «Барселона» начала переговоры с «Аль-Хилялем» по португальском защитнику Жоау Канселу. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, игрок, находящийся в испанском гранде на правах аренды, открыт к полноценному переходу. Он настаивает на том, чтобы остаться в «Барселоне».
В текущем сезоне на счет Жоау Канселу 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит денежную компенсацию за травму Рафиньи.
