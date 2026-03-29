29 марта 2026, 22:38 | Обновлено 29 марта 2026, 23:14
Барселона начала переговоры по экс-игроку Баварии и Манчестер Сити

Каталонский гранд может выкупить Жоау Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Каталонская «Барселона» начала переговоры с «Аль-Хилялем» по португальском защитнику Жоау Канселу. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, игрок, находящийся в испанском гранде на правах аренды, открыт к полноценному переходу. Он настаивает на том, чтобы остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне на счет Жоау Канселу 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит денежную компенсацию за травму Рафиньи.

По теме:
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Милан договорился о первом летнем трансфере. Игрок – на медосмотре
Жозеп БАРТОМЕУ: «Я худший президент в истории Барселоны? Очень смешно»
Жоау Канселу аренда игрока Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28 марта 2026, 23:22 5
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 29 марта 2026, 16:03 26
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Футбол | 29.03.2026, 21:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
28.03.2026, 10:53 4
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
28.03.2026, 22:46 7
Футбол
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 4
Футбол
