Барселона начала переговоры по экс-игроку Баварии и Манчестер Сити

Каталонская «Барселона» начала переговоры с «Аль-Хилялем» по португальском защитнику Жоау Канселу. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, игрок, находящийся в испанском гранде на правах аренды, открыт к полноценному переходу. Он настаивает на том, чтобы остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне на счет Жоау Канселу 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

