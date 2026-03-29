Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завацкая проиграла финальный матч квалификации турнира WTA 250 в Боготе
29 марта 2026, 22:20 |
200
0

Завацкая проиграла финальный матч квалификации турнира WTA 250 в Боготе

Катарина в двух сетах уступила Селене Яничиевич в решающем поединке отбора

29 марта 2026, 22:20
200
0
Завацкая проиграла финальный матч квалификации турнира WTA 250 в Боготе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия.

В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла Селене Яничиевич (Франция, WTA 243) за 1 час и 58 минут.

WTA 250 Богота. Грунт. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Селена Яничиевич (Франция) [8] – 2:6, 5:7

При счете 3:3 во второй партии встреча была прервана из-за дождя. После возобновления игры Катарина повела 5:3 и подавала на сет в десятом гейме, заработала сетбол, но не сумела его реализовать, позволила Яничиевич сделать брейк и отдала два последующих гейма.

Это было третье очное противостояние соперниц. Катарина во второй раз проиграла Селене.

Завацкая прервала серию побед, которая составляла шесть поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой 35-тысячника в Испании.

Катарина впервые с начала прошлого сезона выступила в квалификации соревнований на уровне Тура, когда сыграла в отборе к турниру в Окленде.

