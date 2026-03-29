29 марта 2026, 22:33 |
Винисиус чувствует себя лучше и готов сыграть с Хорватией

Опасения насчет здоровья бразильского полузащитника «Реала» были ложными

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В товарищеском матче Бразилия – Франция (1:2) лидер мадридского «Реала» и «селесао» Винисиус Жуниор играл с первых минут, но на следующий день пропустил тренировку из-за мышечного дискомфорта. Считалось, что хавбек вряд ли выйдет в следующем спарринге с Хорватией, который примет Орландо, США, но, кажется, в ночь на среду (в 3:00 по киевскому времени) Винисиус появится на поле. Сообщается, что ранее он испытывал всего лишь легкий дискомфорт.

25-летний бразилец забил 17 голов и оформил 13 ассистов в 43 матчах за «Реал». После того, как «бланкос» возглавил Альваро Арбелоа, именно Винисиус Жуниор был лучшим игроком команды. На групповой стадии чемпионата мира бразильцы сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бразилия - Франция Хорватия - Бразилия
Руслан Полищук Источник: El Chiringuito TV
