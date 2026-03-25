25 марта 2026, 19:52 | Обновлено 25 марта 2026, 19:53
Сенсация от Винисиуса: Бразилия больше не главный претендент?

Один из лучших игроков сборной Бразилии вовсе не уверен в победе на чемпионате мира

25 марта 2026, 19:52 | Обновлено 25 марта 2026, 19:53
Сенсация от Винисиуса: Бразилия больше не главный претендент?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Лидер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор считает, что его соотечественники не будут главными претендентами на титул чемпионата мира.

«Я не думаю, что мы фавориты, если смотреть на последние результаты. Но вес нашей футболки, вес игроков, которые у нас здесь есть… Нам просто нужно сплотиться, и после прихода Карло Анчелотти у нас появилось лучшее понимание того, как играть. Это снимает с нас большое давление. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, мы хотим, чтобы Бразилия была на вершине», – заявил Винисиус.

Вингер «Реала» добавил, что уверен в себе и своих партнерах: «Я думаю, все хотят, чтобы я был одним из ключевых игроков. Я готов ко всем вызовам в своей карьере. Я уже играл на чемпионате мира и не хочу снова проиграть. Я усердно тренировался дома; я не хочу получить травму. Есть Рафинья, Жоао Педро, молодые игроки, которые подрастают, Эндрик, Эстевао. Мы все готовы. Мы также можем решить исход матча стандартным положением. Именно так выигрывают чемпионат мира».

На чемпионате мира в Катаре бразильцы остановились в шаге от полуфинала, проиграв по пенальти хорватам. Считается, что лучшие шансы завоевать трофей предстоящего мирового форума имеют Испания, Англия, Франция, Аргентина и Бразилия.

Руслан Полищук Источник: Marca
