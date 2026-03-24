Президент Реала лично вмешался в переговоры со звездным игроком

Руководство мадридского «Реала» сосредоточило усилия на пролонгации трудового соглашения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, испанский гранд крайне удовлетворен выступлениями футболиста.

Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес лично курирует этот вопрос, стремясь удержать игрока в клубе на долгий срок. На данный момент стороны продолжают диалог, и итоговое решение остается за самим Винисиусом.

Бразилец защищает цвета «королевского клуба» с лета 2018 года. В текущей кампании нападающий выходил на поле в 43 поединках во всех официальных турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых пасов. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего таланта составляет 150 млн евро.