  4. Президент Реала лично вмешался в переговоры со звездным игроком
24 марта 2026, 05:30 | Обновлено 24 марта 2026, 05:31
Президент Реала лично вмешался в переговоры со звездным игроком

Флорентино Перес стремится удержать Винисиуса Жуниора в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство мадридского «Реала» сосредоточило усилия на пролонгации трудового соглашения с бразильским вингером Винисиусом Жуниором. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, испанский гранд крайне удовлетворен выступлениями футболиста.

Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес лично курирует этот вопрос, стремясь удержать игрока в клубе на долгий срок. На данный момент стороны продолжают диалог, и итоговое решение остается за самим Винисиусом.

Бразилец защищает цвета «королевского клуба» с лета 2018 года. В текущей кампании нападающий выходил на поле в 43 поединках во всех официальных турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых пасов. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего таланта составляет 150 млн евро.

Флорентино Перес Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
