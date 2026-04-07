  4. Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Легендарный обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу рассказал о своем образе жизни после завершения карьеры и поделился личными привычками.

«Я каждый день пью вино – это моя слабость. Сейчас могу позволить себе и шампанское, и хорошее вино. Люблю хорошо поесть и выпить.

Единственное, чего избегаю – это жареная еда. Стараюсь питаться правильно: рыба, мясо на гриле, овощи и фрукты.

Всегда говорил, что изобрету таблетку, чтобы не нужно было тренироваться и чем-то жертвовать – это было бы лучшее изобретение в мире.

Мне очень нравится гольф. Это соревновательный спорт, а я всю жизнь был таким. Ты соревнуешься не только с другими, но и с самим собой», – сказал Фигу.

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
