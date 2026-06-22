Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фигу, Роналдо и другие. Игроки, выступавшие как за Барселону, так и за Реал
Испания
22 июня 2026, 13:07 | Обновлено 22 июня 2026, 13:08
279
0

Фигу, Роналдо и другие. Игроки, выступавшие как за Барселону, так и за Реал

Transfermarkt сравнил количество матчей, сыгранных игроками в составе обоих испанских грандов

22 июня 2026, 13:07 | Обновлено 22 июня 2026, 13:08
279
0
Фигу, Роналдо и другие. Игроки, выступавшие как за Барселону, так и за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанский защитник Марк Кукурелья станет очередным игроком, который за свою карьеру успеет поиграть в составе Барселоны и Реала.

По этому поводу статистический портал Transfermarkt опубликовал список известных футболистов, выступавших в составе обоих испанских грандов.

Известные игроки, которые играли как в Барселоне, так и в Реале

  • Луиш Фигу (Португалия): 249 – Барселона, 245 – Реал
  • Роналдо (Бразилия): 177 – Реал, 49 – Барселона
  • Самуэль Это'о (Камерун): 199 – Барселона, 7 – Реал
  • Луис Энрике (Испания): 300 – Барселона, 213 – Реал
  • Георге Хаджи (Румыния): 84 – Реал, 51 – Барселона
  • Микаэль Лаудруп (Дания): 226 – Барселона, 76 – Реал
  • Марк Кукурелья (Испания): 1 – Барселона
По теме:
Реал может подписать одного из лучших форвардов мира. Топ-трансфер лета
Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру
Первый на чемпионатах мира. Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Марк Кукурелья Луиш Фигу Роналдо Самюэль Это'о Луис Энрике Георге Хаджи Микаэль Лаудруп Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Футбол | 22 июня 2026, 11:14 4
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон

Силва рассчитывает на Трубина

Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Футбол | 22 июня 2026, 05:02 0
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью

Известный в прошлом футболист отреагировал на последние события

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22.06.2026, 09:07
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 22.06.2026, 00:02
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Футбол | 22.06.2026, 12:21
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 28
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Беллью предупредил Верховена после поражения от Усика
Беллью предупредил Верховена после поражения от Усика
20.06.2026, 15:27
Бокс
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем