Фигу, Роналдо и другие. Игроки, выступавшие как за Барселону, так и за Реал

Испанский защитник Марк Кукурелья станет очередным игроком, который за свою карьеру успеет поиграть в составе Барселоны и Реала.

По этому поводу статистический портал Transfermarkt опубликовал список известных футболистов, выступавших в составе обоих испанских грандов.

Известные игроки, которые играли как в Барселоне, так и в Реале