Испания22 июня 2026, 13:07 | Обновлено 22 июня 2026, 13:08
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Фигу, Роналдо и другие. Игроки, выступавшие как за Барселону, так и за Реал
Transfermarkt сравнил количество матчей, сыгранных игроками в составе обоих испанских грандов
22 июня 2026, 13:07 | Обновлено 22 июня 2026, 13:08
279
0
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Испанский защитник Марк Кукурелья станет очередным игроком, который за свою карьеру успеет поиграть в составе Барселоны и Реала.
По этому поводу статистический портал Transfermarkt опубликовал список известных футболистов, выступавших в составе обоих испанских грандов.
Известные игроки, которые играли как в Барселоне, так и в Реале
- Луиш Фигу (Португалия): 249 – Барселона, 245 – Реал
- Роналдо (Бразилия): 177 – Реал, 49 – Барселона
- Самуэль Это'о (Камерун): 199 – Барселона, 7 – Реал
- Луис Энрике (Испания): 300 – Барселона, 213 – Реал
- Георге Хаджи (Румыния): 84 – Реал, 51 – Барселона
- Микаэль Лаудруп (Дания): 226 – Барселона, 76 – Реал
- Марк Кукурелья (Испания): 1 – Барселона
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