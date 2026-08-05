Фигу потребовал отставки Инфантино: «Он лгал и набивал карманы»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу обрушился с резкой критикой на президента ФИФА Джанни Инфантино, требуя его немедленной отставки из-за коварного заговора с целью продажи чемпионата мира частным инвесторам. Великий португальский футболист резко раскритиковал скандального лидера ФИФА в обличительном открытом письме, назвав его действия невероятно лживыми и обвинив в разрушении общей репутации футбола.

«То, что я увидел за последние 10 дней, – это самое низкое, самое обманное и трусливо корыстное поведение, которое я когда-либо наблюдал. Если эта схема была очевидной, почему бы не сказать честно, что в итоге вы получите работу с зарплатой в 30 миллионов долларов в год?»

«Инфантино унизил должность президента ФИФА, которую обещал возвысить. Он лгал, обманывал и пытался набить собственные карманы за счет игры, которой он должен служить».

Пока Фигу требует отставки Инфантино, глава ФИФА в Марокко собрал руководство организации в попытке сохранить свой пост.