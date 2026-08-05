Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фигу потребовал отставки Инфантино: «Он лгал и набивал карманы»
Чемпионат мира
05 августа 2026, 22:29 |
337
0

Фигу потребовал отставки Инфантино: «Он лгал и набивал карманы»

Легенда «Барселоны» и «Реала» разнес поведение главы ФИФА

05 августа 2026, 22:29 |
337
0
Фигу потребовал отставки Инфантино: «Он лгал и набивал карманы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу обрушился с резкой критикой на президента ФИФА Джанни Инфантино, требуя его немедленной отставки из-за коварного заговора с целью продажи чемпионата мира частным инвесторам. Великий португальский футболист резко раскритиковал скандального лидера ФИФА в обличительном открытом письме, назвав его действия невероятно лживыми и обвинив в разрушении общей репутации футбола.

«То, что я увидел за последние 10 дней, – это самое низкое, самое обманное и трусливо корыстное поведение, которое я когда-либо наблюдал. Если эта схема была очевидной, почему бы не сказать честно, что в итоге вы получите работу с зарплатой в 30 миллионов долларов в год?»

«Инфантино унизил должность президента ФИФА, которую обещал возвысить. Он лгал, обманывал и пытался набить собственные карманы за счет игры, которой он должен служить».

Пока Фигу требует отставки Инфантино, глава ФИФА в Марокко собрал руководство организации в попытке сохранить свой пост.

По теме:
ФОТО. Винисиус удалил все, что связывает его с Реалом
Инфантино предложил Марокко финал ЧМ в обмен на поддержку
Остается или уходит? Винисиус провел встречу с руководством Реала
Барселона Реал Мадрид Луиш Фигу ФИФА Джанни Инфантино
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро
Футбол | 05 августа 2026, 10:10 5
Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро
Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро

Футболист сборной Украины попросил испанский клуб не препятствовать трансферу

После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Футбол | 04 августа 2026, 21:27 0
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги

«Шахтер» и «Куликов-Белка» сыграли вничью

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05.08.2026, 08:47
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Футбол | 05.08.2026, 19:53
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке
Футбол | 05.08.2026, 17:07
Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке
Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 2
Бокс
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
04.08.2026, 08:47 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
05.08.2026, 10:42 15
Футбол
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
04.08.2026, 10:21 20
Футбол
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем