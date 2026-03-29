Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Я думаю, что мы реабилитировались перед болельщиками»
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 21:02 |
202
0

Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Я думаю, что мы реабилитировались перед болельщиками»

Форвард ФК Чернигов рассказал о победе над Левым Берегом (4:0)

ФК Чернигов.

Опытный форвард ФК Чернигов Денис Безбородько поделился эмоциями после победы своей команды над Левым Берегом (4:0) в 20 туре Первой лиги Украины.

– Поздравляем тебя с дебютным голом в футболке ФК Чернигов. Расскажи об этом моменте.

– Спасибо, очень приятно! Эмоции очень положительные. Очень рад выйти, забить, помочь команде победить лидера, у которого задача выйти в УПЛ. Мы сегодня, я считаю, показали, что у нас тоже есть свои цели, свои задачи и что мы не ребята для битья. Я считаю, что сегодня закономерный результат по игре. Я думаю, что мы реабилитировались перед болельщиками за прошлую игру.

– Какую задачу от тренера ты получил, выходя на замену?

– Выйти и помочь команде подсказкой, пойти поработать, найти свой момент и забить гол. Базовые наставления для нападающего.

– Сегодня у команды получалось почти все. В чем секрет?

– Труд. Только труд на тренировках. И после 1:4 в прошлом матче мы с ребятами сели все вместе, поболтали, сказали друг другу, что такие результаты нас не радуют. Поэтому нужно умирать на тренировках, на поле, чтобы был результат и были зачетные баллы. Из-за этого я считаю где-то нас футбольный боженький наградил сегодня.

– Как тебе играет в паре с Андреем Новиковым?

– Очень здорово, как и со всеми партнерами по команде. Сегодня было два нападающих, таких, фактурных, можно сказать. Потому все было очень хорошо!

– Что можешь сказать сегодня болельщикам?

– Болельщиками неделю можно теперь спокойно порадоваться, к следующей игре. А мы, в свою очередь, будем работать еще больше. Я в раздевалке ребятам сказал, что победа – это хорошо, но не нужно останавливаться на достигнутом. Работаем, работаем и только работаем. Только через труд мы можем достичь каких-то целей, как общекомандных, так и для каждого отдельного футболиста, – сказал Денис.

Чернигов Денис Безбородько Левый Берег Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем