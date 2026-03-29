Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом

Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горожанам» уверенно одержать верх над «Левым Берегом» в поединке 20 тура Первой лиги – 4:0.

«Сработала ставка на быстрый гол. После того, как Максим Сердюк в дебюте открыл счет, начали действовать от обороны и закрепили свое игровое преимущество, второй раз забив в компенсированное время.

Благодаря железной дисциплине контролировали ход событий на поле и после перерыва. Это помогло не только сохранить свои владения нетронутыми, но и довести дело до разгрома.

Конечно, заслужил похвалу оформивший «дубль» Андрей Новиков, но, по-моему, «Чернигов» был сильный командой. Беспокоит только, что из-за травм были вынуждены покинуть поле Денис Безбородько и Вячеслав Койдан. Это серьезные потери. У нас в апреле очень плотный календарь, ведь выступаем на двух фронтах. Хотим дать бой «Металлисту 1925» в полуфинале Кубка Украины. Но такие победы, как сегодняшняя, придают воодушевления и уверенности в своих силах».

Сейчас футболисты «Чернигова» набрали 22 очка и занимают 10 место в Первой лиге, а «Левый Берег» с 40 пунктами – третий.

