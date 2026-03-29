Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
«Чернигов» неожиданно разбил одного из лидеров
Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горожанам» уверенно одержать верх над «Левым Берегом» в поединке 20 тура Первой лиги – 4:0.
«Сработала ставка на быстрый гол. После того, как Максим Сердюк в дебюте открыл счет, начали действовать от обороны и закрепили свое игровое преимущество, второй раз забив в компенсированное время.
Благодаря железной дисциплине контролировали ход событий на поле и после перерыва. Это помогло не только сохранить свои владения нетронутыми, но и довести дело до разгрома.
Конечно, заслужил похвалу оформивший «дубль» Андрей Новиков, но, по-моему, «Чернигов» был сильный командой. Беспокоит только, что из-за травм были вынуждены покинуть поле Денис Безбородько и Вячеслав Койдан. Это серьезные потери. У нас в апреле очень плотный календарь, ведь выступаем на двух фронтах. Хотим дать бой «Металлисту 1925» в полуфинале Кубка Украины. Но такие победы, как сегодняшняя, придают воодушевления и уверенности в своих силах».
Сейчас футболисты «Чернигова» набрали 22 очка и занимают 10 место в Первой лиге, а «Левый Берег» с 40 пунктами – третий.
Ранее «Чернигов» реабилитировался перед болельщиками за поражение от ФК Феникс-Мариуполь.
