Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 21:47 | Обновлено 29 марта 2026, 21:50
83
0

Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом

«Чернигов» неожиданно разбил одного из лидеров

83
0
ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горожанам» уверенно одержать верх над «Левым Берегом» в поединке 20 тура Первой лиги – 4:0.

«Сработала ставка на быстрый гол. После того, как Максим Сердюк в дебюте открыл счет, начали действовать от обороны и закрепили свое игровое преимущество, второй раз забив в компенсированное время.

Благодаря железной дисциплине контролировали ход событий на поле и после перерыва. Это помогло не только сохранить свои владения нетронутыми, но и довести дело до разгрома.

Конечно, заслужил похвалу оформивший «дубль» Андрей Новиков, но, по-моему, «Чернигов» был сильный командой. Беспокоит только, что из-за травм были вынуждены покинуть поле Денис Безбородько и Вячеслав Койдан. Это серьезные потери. У нас в апреле очень плотный календарь, ведь выступаем на двух фронтах. Хотим дать бой «Металлисту 1925» в полуфинале Кубка Украины. Но такие победы, как сегодняшняя, придают воодушевления и уверенности в своих силах».

Сейчас футболисты «Чернигова» набрали 22 очка и занимают 10 место в Первой лиге, а «Левый Берег» с 40 пунктами – третий.

Ранее «Чернигов» реабилитировался перед болельщиками за поражение от ФК Феникс-Мариуполь.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем