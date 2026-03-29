«Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер преподнес приятный сюрприз своим игрокам перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (3:1), сообщает Fotbollskanalen.

Так, 50-летний специалист обратился к семьям подопечных, чтобы они записали обращение к футболистам со словами поддержки. Потом это видео Поттер показал команде перед матчем со сборной Украины.

Полузащитник шведов Херман Юханссон, комментируя позже решение тренера, сказал: «Это стало шоком для меня. Это был очень приятный сюрприз». Вингер Таха Али добавил: «Это было очень трогательно. Все семьи передали свои поздравления. Это случилось неожиданно. Это было здорово. Это было одно из самых приятных событий, которые можно пережить. Когда ты так увлечен футболом, забываешь, как много значит семья».

Ранее шведский журналист Саймон Банк заявил, что он предупреждал о слабой игре правого защитника сборной Украины.