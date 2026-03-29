Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  «Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
29 марта 2026, 20:14
1693
3

«Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной

Грэм Поттер удивил подопечных своей акцией

29 марта 2026, 20:14 | Обновлено 29 марта 2026, 20:16
1693
3 Comments
«Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер преподнес приятный сюрприз своим игрокам перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (3:1), сообщает Fotbollskanalen.

Так, 50-летний специалист обратился к семьям подопечных, чтобы они записали обращение к футболистам со словами поддержки. Потом это видео Поттер показал команде перед матчем со сборной Украины.

Полузащитник шведов Херман Юханссон, комментируя позже решение тренера, сказал: «Это стало шоком для меня. Это был очень приятный сюрприз». Вингер Таха Али добавил: «Это было очень трогательно. Все семьи передали свои поздравления. Это случилось неожиданно. Это было здорово. Это было одно из самых приятных событий, которые можно пережить. Когда ты так увлечен футболом, забываешь, как много значит семья».

Ранее шведский журналист Саймон Банк заявил, что он предупреждал о слабой игре правого защитника сборной Украины.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Грэм Поттер
Антон Романенко Источник: Fotbollskanalen
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Весь мир знал про слабость правого защитника, а Ребров не знал или не хоел знать.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем