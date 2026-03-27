  4. Шведский журналист: «Я говорил о слабой игре правого защитника Украины»
Шведский журналист: «Я говорил о слабой игре правого защитника Украины»

Саймон Банк – о матче плей-офф квалификации ЧМ

Журналист Aftonbladet Саймон Банк поделился мнением по поводу победы сборной Швеции в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (3:1).

«В этой встрече не было ничего удивительного. Я имею в виду следующее: почти все было предсказуемо. Перед матчем я писал о двух компактных блоках с мощным Виктором Дьекерешем впереди. Так все и было.

Я писал о неуверенной игре украинского правого защитника, а через пять минут Антони Эланга решил не отдавать пас на свободного Германа Йоханссона, а атаковать через этого правого защитника вместе с Бенджамином Нюгреном. Как результат – гол Дьекереша и 1:0.

Я писал об угрозе со стороны Судакова, о том, что им придется справляться с ней. О том, что Нордфельдт хорошо работает ногами. О том, что Пономаренко мог выйти на смену и забить (он и забил). Все было именно так, как и следовало ожидать. Все казалось таким... простым», – написал Банк в своей статье.

Ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал об установке, которую давал форварду своей команды Виктору Дьекерешу.

Антон Романенко Источник: Aftonbladet
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
antt
виходить у нас вчора лише був по факту лівий фланг захисту. хоча правий фланг як пише цей журналісто все таки не той що мав бути. тому якось все дивно вийшло із відсутністю ключих і постійних гравців збірної
Iigor6583
тимчик кривонога непотріб, як і бондар, забарний і Ко. Тихохідні черепахи на напівзігнутих. Це триндець.
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
