Шведский журналист: «Я говорил о слабой игре правого защитника Украины»

Журналист Aftonbladet Саймон Банк поделился мнением по поводу победы сборной Швеции в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (3:1).

«В этой встрече не было ничего удивительного. Я имею в виду следующее: почти все было предсказуемо. Перед матчем я писал о двух компактных блоках с мощным Виктором Дьекерешем впереди. Так все и было.

Я писал о неуверенной игре украинского правого защитника, а через пять минут Антони Эланга решил не отдавать пас на свободного Германа Йоханссона, а атаковать через этого правого защитника вместе с Бенджамином Нюгреном. Как результат – гол Дьекереша и 1:0.

Я писал об угрозе со стороны Судакова, о том, что им придется справляться с ней. О том, что Нордфельдт хорошо работает ногами. О том, что Пономаренко мог выйти на смену и забить (он и забил). Все было именно так, как и следовало ожидать. Все казалось таким... простым», – написал Банк в своей статье.

Ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал об установке, которую давал форварду своей команды Виктору Дьекерешу.