Тренер сборной Швеции: «Я просто сказал Дьекерешу выйти и сделать хет-трик»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер оценил игру нападающего своей команды Виктора Дьекереша в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с Украиной (3:1), в котором тот отличился тремя забитыми голами.

«Очевидно, игра Виктора была невероятной. Кроме голов, ведь хет-трик – это одно дело, я считаю, что в целом то, как он контролировал мяч и его ответственность в игре в обороне команды, были частью невероятного выступления.

Я просто сказал ему выйти и сделать хет-трик (смеется – прим.). Но нет, красота этой победы в том, что все игроки были на моей стороне. Командный дух был великолепен. Игра Виктора – это главное, и она заслуживает заголовков. Он был невероятный, но я бы сказал, что команда, которая его поддерживала, тоже была на самом высоком уровне.

Мы еще можем усовершенствоваться. Это было началом нашего общего пути. Сегодня мы сделали большой шаг вперед. Мне понравилось, как играла команда, как они взаимодействовали против сильной команды. Они адаптировались и играли слаженно», – цитирует Поттера Noticias Ao Minuto.

Сообщалось, что Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины.