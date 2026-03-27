  Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины
27 марта 2026, 11:22 | Обновлено 27 марта 2026, 12:03
Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины

Форвард лондонского «Арсенала» помог шведской команде продолжить борьбу за выход на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард лондонского «Арсенала» и сборной Швеции Виктор Дьекереш стал автором первого в истории хет-трика в ворота команды Украины.

В матче плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоялся 26 марта, подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3 и потеряли шансы на выход на мундиаль.

27-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле весь поединок и трижды огорчил вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина – на 6-й, 51-й и 73-й минутах.

За всю историю сборной Украины ни один футболист не забивал в ворота «сине-желтых» более двух мячей с учетом товарищеских матчей. Дьекереш сделал это впервые.

В нынешнем сезоне швед провел 42 матча в составе «Арсенала», в которых забил 16 голов и оформил две результативные передачи. В активе Виктора – 31 игра за сборную Швецию (18 голов).

Николай Тытюк Источник: Суспильне Спорт
Singularis
Козырь для Орбана  🃏  🃏  🃏
