  4. МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»
29 марта 2026, 20:28 |
МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»

Килиан Мбаппе рассказал, как воспринимает критику в свой адрес

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал, как реагирует на критику со стороны фанатов мадридского клуба. Футболист озвучил задачу «сливочных» на остаток сезона.

«Реал» для людей в Испании – это как религия, они очень эмоциональны, и о клубе много говорят и спекулируют, иногда справедливо, а иногда нет. Надо уметь справляться с критикой, потому что в «Реале» критиковали всех: Роналду, Ди Стефано… поэтому не вижу, почему я должен быть исключением.

Просто нужно сохранять спокойствие, концентрироваться на том, что нужно делать, и говорить себе, что можно улучшить в выступлении на поле.

Нам придется играть против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас лучше всего выглядит в Европе, но если кто-то может победить такую ​​команду, то это «Реал». Для меня чрезвычайно важно, что впереди, потому что мы соревнуемся в Лиге чемпионов и Ла Лиге», – сказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Криштиану Роналду Альфредо ди Стефано
Олег Вахоцкий Источник: AS
