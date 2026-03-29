МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал, как реагирует на критику со стороны фанатов мадридского клуба. Футболист озвучил задачу «сливочных» на остаток сезона.

«Реал» для людей в Испании – это как религия, они очень эмоциональны, и о клубе много говорят и спекулируют, иногда справедливо, а иногда нет. Надо уметь справляться с критикой, потому что в «Реале» критиковали всех: Роналду, Ди Стефано… поэтому не вижу, почему я должен быть исключением.

Просто нужно сохранять спокойствие, концентрироваться на том, что нужно делать, и говорить себе, что можно улучшить в выступлении на поле.

Нам придется играть против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас лучше всего выглядит в Европе, но если кто-то может победить такую ​​команду, то это «Реал». Для меня чрезвычайно важно, что впереди, потому что мы соревнуемся в Лиге чемпионов и Ла Лиге», – сказал Мбаппе.