Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МБАППЕ: «Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной»
Франция
29 марта 2026, 09:38 | Обновлено 29 марта 2026, 09:51
492
0

МБАППЕ: «Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной»

Форвард сборной Франции высказался о чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в США и рекорде голов на мундиале:

«Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной. Для меня Чемпионат мира – это настоящий турнир, в котором участвуют величайшие футболисты всех времен… Когда мне говорят, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории, мне трудно в это поверить. Я думаю только о том, что реально, – например, о том, чтобы помочь своей команде победить и снова выйти в финал!».

Килиан Мбаппе забил уже 12 мячей в финальной части чемпионата мира. Рекордсменом является немецкий бомбардир Мирослав Клозе с 16 голами.

Ранее Килиан Мбаппе высказался о Неймаре.

По теме:
Неймар принял небывалое решение по игре в футбол. Все ради ЧМ-2026
Участие Месси на ЧМ-2026 под вопросом. Тренер разводит руками
Винисиус Жуниор пропустил тренировку сборной Бразилии
сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Футбол | 29 марта 2026, 07:45 10
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением

Коротун сообщил, что Реброва не рассматривают

Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28 марта 2026, 15:44 1
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин

Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Футбол | 29.03.2026, 09:50
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 26
Бокс
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 4
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем