МБАППЕ: «Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной»
Форвард сборной Франции высказался о чемпионате мира
Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в США и рекорде голов на мундиале:
«Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной. Для меня Чемпионат мира – это настоящий турнир, в котором участвуют величайшие футболисты всех времен… Когда мне говорят, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории, мне трудно в это поверить. Я думаю только о том, что реально, – например, о том, чтобы помочь своей команде победить и снова выйти в финал!».
Килиан Мбаппе забил уже 12 мячей в финальной части чемпионата мира. Рекордсменом является немецкий бомбардир Мирослав Клозе с 16 голами.
Ранее Килиан Мбаппе высказался о Неймаре.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коротун сообщил, что Реброва не рассматривают
Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта