МБАППЕ: «Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной»

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в США и рекорде голов на мундиале:

«Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной. Для меня Чемпионат мира – это настоящий турнир, в котором участвуют величайшие футболисты всех времен… Когда мне говорят, что я могу стать лучшим бомбардиром в истории, мне трудно в это поверить. Я думаю только о том, что реально, – например, о том, чтобы помочь своей команде победить и снова выйти в финал!».

Килиан Мбаппе забил уже 12 мячей в финальной части чемпионата мира. Рекордсменом является немецкий бомбардир Мирослав Клозе с 16 голами.

