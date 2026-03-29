Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Подписан меморандум о сотрудничестве со шведами
Накануне матча сборных Украины и Швеции Украинская футбольная ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом.
Документ предусматривает стратегическое партнерство между организациями. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах массового, женского и адаптивного футбола, образования тренеров и арбитров, инфраструктуры, цифровых технологий и спортивной науки.
Также соглашение открывает возможности для проведения совместных турниров, учебных программ и товарищеских матчей между национальными командами.
