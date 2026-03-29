Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Чемпионат мира
29 марта 2026, 20:22
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве со шведами

УАФ

Накануне матча сборных Украины и Швеции Украинская футбольная ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом.

Документ предусматривает стратегическое партнерство между организациями. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах массового, женского и адаптивного футбола, образования тренеров и арбитров, инфраструктуры, цифровых технологий и спортивной науки.

Также соглашение открывает возможности для проведения совместных турниров, учебных программ и товарищеских матчей между национальными командами.

По теме:
Колумбия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Редушко: «Со шведами сборная Украины могла выжать больше»
Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(79)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобедимый Итаума нокаутировал 10-го соперника подряд!
Бокс | 29 марта 2026, 15:47 7
Непобедимый Итаума нокаутировал 10-го соперника подряд!
Непобедимый Итаума нокаутировал 10-го соперника подряд!

Британец заявил о желании драться с Усиком

Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29 марта 2026, 00:40 42
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина

Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде

Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 29.03.2026, 20:02
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Футбол | 29.03.2026, 08:02
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Чого ми можем навчить шведів.
Як красти і щоб тобі за це нічого не було ?
Всі інше у них габагато краще розвинено чим в нас. 
Ответить
+7
Перший Серед Рівних в бані
Абсолютно пуста піар-угода ні про що. Точніше навіть не угода, це просто МЕМОРАНДУМ. Слово звучить так по-серйозному, але це для хомячків, почитайте хто не розуміє, значення термінології, що значить меморандум. У нас є зокрема знаменитий будапештський, з приводу якого точиться багато спорів. По суті, це просто заява про дружбу, любов, солідарність, підтримку, та наміри співпраці, бла-бла. Будапештський меморандум складався з одного листа А4, тут навіть підписання якихось папірців не показано, просто разом потрималися за футболку. 
"39 безпекових угод Зеленського". Скрізь піар і очковтирательство.
Ответить
+3
MaximusOne
Пля, я по фото з далека подумав що він прийняв рішення Зідана тренером збірної назначити)))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Мудрого тренера краще знайдіть в команду, який заховає своє Я, коли це потрібно
Ответить
+1
COBA
Це нагадує кішачі магазини. Ні про що. 
Ответить
+1
Vince Mesk
Ни о чём , 
Ответить
0
Александр Бондарь
и что? что нам это дает? к чему это ?Они ржут с нас?
Ответить
-1
Популярные новости
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
27.03.2026, 17:15 82
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем