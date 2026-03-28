Чемпионат Европы
28 марта 2026, 21:27 |
1285
1

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением

Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро

28 марта 2026, 21:27 |
1285
1 Comments
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился с поздравлением к сборной Украины U-19 после успешного выхода команды на чемпионат Европы-2026.

«Хочу поздравить нашу юношескую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2026 года. Команда Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского смогла квалифицироваться на турнир, в котором сыграют восемь лучших команд Европы в возрастной категории до 19 лет.

Желаю успеха футболистам и тренерскому штабу на чемпионате. Развитие юношеских сборных – приоритетное направление УАФ сегодня. Рост молодых футболистов – фундамент будущих великих побед украинского футбола», – отметил Шевченко.

чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Iigor6583
А ще одна u-19 сьогодні запечатала збірній Чехії, а чуть раніше печатнула фінам. А та u-19, що вийшла на ЧЄ    скоріше збіг обставин. Так що радості тут мало. Досих пір неможливо відійти від  ганьби за вихід на ЧС  тих кривоногих тихоходів на напівзігнутих на чолі з  фізручилою.  ............
