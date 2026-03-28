Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился с поздравлением к сборной Украины U-19 после успешного выхода команды на чемпионат Европы-2026.

«Хочу поздравить нашу юношескую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2026 года. Команда Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского смогла квалифицироваться на турнир, в котором сыграют восемь лучших команд Европы в возрастной категории до 19 лет.

Желаю успеха футболистам и тренерскому штабу на чемпионате. Развитие юношеских сборных – приоритетное направление УАФ сегодня. Рост молодых футболистов – фундамент будущих великих побед украинского футбола», – отметил Шевченко.