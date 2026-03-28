Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026

Сборная Украины U-19 гарантировала себе выход на чемпионат Европы.

В субботу юношеская сборная обыграла Казахстан, а также дождалась ничейного результата в игре Румынии и Северной Ирландии.

Это гарантировало команде Дмитрия Михайленко первое место в квартете отбора Евро-2026.

Чемпионат Европы пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.