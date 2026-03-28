Чемпионат Европы28 марта 2026, 18:43 | Обновлено 28 марта 2026, 18:47
665
3
Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Команда Михайленко выиграла группу
Сборная Украины U-19 гарантировала себе выход на чемпионат Европы.
В субботу юношеская сборная обыграла Казахстан, а также дождалась ничейного результата в игре Румынии и Северной Ирландии.
Это гарантировало команде Дмитрия Михайленко первое место в квартете отбора Евро-2026.
Чемпионат Европы пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Хоч тут дочекалися.Молодці!
Молодці, все склалося на нашу користь!
От і результат. А головна команда нулі !!!!
