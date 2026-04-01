Украинский футболист потерял все деньги после конфликта с ТЦК и СП

Бывший нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник рассказал о финансовых трудностях после резонансного инцидента.

«Все, что у меня было, я уже потратил. Эта ситуация отняла очень много – и денег, и нервов. Это действительно тяжело.

Мне советуют открыть счет в банке, но я считаю, что эти деньги нужнее на фронте. Лучше пусть они пойдут на помощь военным, на те же FPV-дроны. А я как-нибудь сам справлюсь», – добавил Колесник.

Даниил Колесник начал нынешний сезон в составе «Колоса-2», который выступает во Второй лиге Украины, но после драки с работником ТЦК и СП остался без команды.