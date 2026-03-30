Колесник шокирован поступком человека, ради которого избил сотрудника ТЦК

Украинский футболист Даниил Колесник так и не получил слова благодарности от мужчины, из-за которого произошла драка с сотрудником ТЦК и СП.

– А человек, за которого ты заступился, хоть как-то отреагировал, не попытался поблагодарить?

– Нет. Мне даже не обидно – просто там все друг друга знают.

– То есть найти тебя было бы несложно?

– Вообще не проблема. Особенно сейчас, когда все мои соцсети открыты. Могло бы быть, что я этого не увидел, а он пришел бы к моим родителям, знал бы, где я живу, и сказал: «Спасибо, что заступился за меня, хотя сейчас у тебя большие проблемы». Мне бы это было очень приятно. Я бы понял, что помог человеку, который в этом нуждался. А так он не пришел и не написал. Это уже дело каждого.