  4. Колесник шокирован поступком человека, ради которого избил сотрудника ТЦК
30 марта 2026, 09:02
Колесник шокирован поступком человека, ради которого избил сотрудника ТЦК

Даниил разочарован тем, что его не поблагодарили

Украинский футболист Даниил Колесник так и не получил слова благодарности от мужчины, из-за которого произошла драка с сотрудником ТЦК и СП.

– А человек, за которого ты заступился, хоть как-то отреагировал, не попытался поблагодарить?

– Нет. Мне даже не обидно – просто там все друг друга знают.

– То есть найти тебя было бы несложно?

– Вообще не проблема. Особенно сейчас, когда все мои соцсети открыты. Могло бы быть, что я этого не увидел, а он пришел бы к моим родителям, знал бы, где я живу, и сказал: «Спасибо, что заступился за меня, хотя сейчас у тебя большие проблемы». Мне бы это было очень приятно. Я бы понял, что помог человеку, который в этом нуждался. А так он не пришел и не написал. Это уже дело каждого.

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
