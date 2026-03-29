Жозе МОУРИНЬО: «Без Роналду Португалия – обычная заурядная команда»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо считает, что сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе и без него – это две разные команды.

«Уберите Криштиану Роналду с поля, и сборная Португалии будет выглядеть, как обычная заурядная команда. Болельщики постоянно просят не вызывать его. Что же, он сегодня не играл, и вы увидели результат. Никакой угрозы, никакого страха со стороны соперника. Просто команда, на которую оказывает давление Мексика. Когда Роналду на поле, соперники подумают дважды. Когда его нет, они вообще не думают», – заявил тренер «Бенфики».

Криштиану Роналду пропускал матч с мексиканцами (0:0). 41-летний гений провел 226 поединков за национальную команду и забил 143 гола. На групповой стадии чемпионата мира Португалия будет соперничать с победителем стыков, Колумбии и Узбекистана. Роналду планирует сыграть на турнире.