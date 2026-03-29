Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Немец обратил внимание «мерсисайдцев» на Яна Диоманде
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел вариант для «мерсисайдцев», как заменить Мохамеда Салаха, который покинет команду по завершении сезона 2025/26.
Немецкий специалист предложил «Ливерпулю» включиться в борьбу за 19-летнего вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, которого портал Transfermarkt оценивает в 75 миллионов евро.
Ян уже вызвал интерес со стороны ряда клубов АПЛ: за ним внимательно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
«РБ Лейпциг» стремится сохранить талантливого футболиста, однако ситуация во многом будет зависеть от итогового места команды в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу чемпионов это может повлиять на амбиции игрока и склонить его к смене клуба.
Диоманде перешел в «РБ Лейпциг» летом 2025 года из «Леганеса». Вингер сыграл за немецкую команду 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал восемь ассистистов.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодой хавбек оценил игру сборных Украины
Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных