Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел вариант для «мерсисайдцев», как заменить Мохамеда Салаха, который покинет команду по завершении сезона 2025/26.

Немецкий специалист предложил «Ливерпулю» включиться в борьбу за 19-летнего вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, которого портал Transfermarkt оценивает в 75 миллионов евро.

Ян уже вызвал интерес со стороны ряда клубов АПЛ: за ним внимательно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«РБ Лейпциг» стремится сохранить талантливого футболиста, однако ситуация во многом будет зависеть от итогового места команды в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу чемпионов это может повлиять на амбиции игрока и склонить его к смене клуба.

Диоманде перешел в «РБ Лейпциг» летом 2025 года из «Леганеса». Вингер сыграл за немецкую команду 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал восемь ассистистов.