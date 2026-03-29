Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Англия
29 марта 2026, 21:45 | Обновлено 29 марта 2026, 21:50
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха

Немец обратил внимание «мерсисайдцев» на Яна Диоманде

29 марта 2026, 21:45 | Обновлено 29 марта 2026, 21:50
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел вариант для «мерсисайдцев», как заменить Мохамеда Салаха, который покинет команду по завершении сезона 2025/26.

Немецкий специалист предложил «Ливерпулю» включиться в борьбу за 19-летнего вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, которого портал Transfermarkt оценивает в 75 миллионов евро.

Ян уже вызвал интерес со стороны ряда клубов АПЛ: за ним внимательно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«РБ Лейпциг» стремится сохранить талантливого футболиста, однако ситуация во многом будет зависеть от итогового места команды в Бундеслиге. В случае непопадания в Лигу чемпионов это может повлиять на амбиции игрока и склонить его к смене клуба.

Диоманде перешел в «РБ Лейпциг» летом 2025 года из «Леганеса». Вингер сыграл за немецкую команду 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал восемь ассистистов.

Мохамед Салах Юрген Клопп трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ян Диоманде
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем