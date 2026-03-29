Украинскому тренеру подарили сумасшедшие деньги: «Мне передали пакет»

Известный украинский тренер Николай Павлов вспомнил, как на пресс-конференции после матча «Металлист» – «Ильичевец» (1:0) в ноябре 2004-го раскритиковал арбитра и ушел из клуба. Специалист рассказал, как получил деньги от Владимира Бойко.

– Я уже много лет работал в Мариуполе, у меня уже скопилось. Это просто был такой эмоциональный… Судья действительно поступил не так, как надо (главным арбитром встречи был Виталий Годулян – ред).

Потом после этого мне позвонил по телефону Александр Иванович Бандурко, он тогда вице-президентом Федерации был и говорит: «Николай Петрович, мы же тебя знаем. Надо приехать, извиниться – и вопросов нет. Заплатишь штраф – и будешь продолжать». А штраф для меня никогда не играл роли.

Я говорю: «Нет. Я устал – у меня будет повод уйти. Так бы я ни пошел – а так вы меня сейчас грохнули, и я уйду спокойно. Как клуб поступит – это их право».

Знаешь, как клуб поступил в лице Владимира Семеновича Бойко? Я после этого пришел и говорю: «Я столько лет работал у вас, 7,5 лет, устал. Там скопилось, то, другое, третье». А я только подписал контракт еще на 5 лет. Тогда эти контракты – чтобы я остался, «Пиши, сколько хочешь».

Я говорю: «Я уже подписал контракт – ну, разве нас может держать контракт, если еще 2 года я должен отработать? Неужели я не заслужил, чтобы просто взять и уйти? Он говорит: Нет, вы что! Если вы решили – это ваше право, но я хотел бы… Может, мы еще с вами поработаем». И время подтвердило это – потом все равно я вернулся, он как в воду смотрел.

Мне через день или два звонит вице-президент Умный, говорит: «Петрович, ты еще не уехал из города?» – «Да я еще неделю буду прощаться. Здесь же у меня столько друзей». – «Заезжай, Владимир Семенович просил тебе кое-что передать». – «Заеду».

Приезжаю, такой шарик. Спрашиваю: Что это? – Это деньги за 2 года твоего контракта, которые впереди. Владимир Семенович передал». Как мне не вернуться туда потом было через какие-то годы, когда я уже снова чего-то достиг?

И сказал тогда я еще: «Но тренеров всех оставьте – вот эти 2 года, чтобы они работали, Иван Дмитриевич будет главным тренером. Это моя просьба». Все они выполнили, – сказал Павлов.