Николай ПАВЛОВ: «Разве это по-мужски? Вот его карма даже там достала»
Специалист рассказал об уходе из Ворсклы в 2012 году
Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о конфликте с президентом полтавской Ворсклы Константином Жеваго в 2012 году.
«У меня к Жеваго только одна претензия: когда я уходил, мы пожали руки, обнялись, он дал добро, всем трудовые книги выдали. И мне.
Впоследствии я пир сделал, там все были вместе, кроме Жеваго. И потом, когда девушка из отдела кадров пришла, говорит: «Попросили, чтобы вы отдали трудовую книжку».
Я отдал, всем помощникам раздали. У меня было записано: «Уволено по статье «По собственному желанию». А потом подали в суд, что я ушел. Еще и 3 млн должен заплатить. Разве это по-мужски? Вот его (Жеваго – ред.) и карма достала там теперь», – сказал Павлов.
Николай Павлов признался, что официально завершил тренерскую карьеру. В свое время он тренировал полтавскую Ворсклу, мариупольский Ильичевец, киевское Динамо, днепропетровский Днепр и другие команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
