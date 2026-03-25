Николай ПАВЛОВ: «Разве это по-мужски? Вот его карма даже там достала»

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о конфликте с президентом полтавской Ворсклы Константином Жеваго в 2012 году.

«У меня к Жеваго только одна претензия: когда я уходил, мы пожали руки, обнялись, он дал добро, всем трудовые книги выдали. И мне.

Впоследствии я пир сделал, там все были вместе, кроме Жеваго. И потом, когда девушка из отдела кадров пришла, говорит: «Попросили, чтобы вы отдали трудовую книжку».

Я отдал, всем помощникам раздали. У меня было записано: «Уволено по статье «По собственному желанию». А потом подали в суд, что я ушел. Еще и 3 млн должен заплатить. Разве это по-мужски? Вот его (Жеваго – ред.) и карма достала там теперь», – сказал Павлов.

Николай Павлов признался, что официально завершил тренерскую карьеру. В свое время он тренировал полтавскую Ворсклу, мариупольский Ильичевец, киевское Динамо, днепропетровский Днепр и другие команды.