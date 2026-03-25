Николай ПАВЛОВ: «Кучма просил меня возглавить Днепр»

Бывший главный тренер «Таврии», киевского «Динамо», «Ворсклы», «Ильичевца» и сборной Украины Николай Павлов рассказал об обстоятельствах, когда начал работать в «Днепре».

«Кучма меня просил возглавить «Днепр». Меня вызывает Леонид Данилович и говорит, чтобы я принимал команду. Я ему сказал, что не могу, потому что пообещал Кучеревскому Евгению Мефодиевичу, что пока он не подпишет контракт с другим клубом, то я не подпишу. Кучма сказал мне, что я сошел с ума и что назначит кого-то другого. Я сказал, что пусть назначает. Через два часа мне позвонили и сказали, что Кучма приедет с мэром Днепра, чтобы представить меня главным тренером. Так я и стал наставником «Днепра», – заявил Павлов в интервью Денису Бойко.

В 1992 году «Днепр» тренировал Евгений Кучеревский. Далее за три года при Павлове команда выигрывала серебро и бронзу Высшей лиги Украины и была близка к чемпионскому титулу. Леонид Кучма в то время возглавлял правительство, а в 1994 году стал президентом.