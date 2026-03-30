  4. Луческу принял решение после госпитализации и вышел на связь
30 марта 2026, 00:14 |
263
0

Луческу принял решение после госпитализации и вышел на связь

Тренер останется под наблюдением врачей

30 марта 2026, 00:14 |
263
0
Луческу принял решение после госпитализации и вышел на связь
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свое состояние после экстренной госпитализации.

80-летнему специалисту стало плохо во время технического совещания перед тренировкой. Сообщалось о проблемах с сердцем.

«Сейчас чувствую себя хорошо. В целом все нормально, но еще прохожу дополнительные обследования, поэтому остаюсь под наблюдением врачей», — отметил Луческу.

В больнице подтвердили, что тренер пока будет находиться под медицинским контролем для дальнейшего лечения и наблюдения.

Луческу в последнем матче со сборной Румынии проиграл Турции и пропустил чемпионат мира.

Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
