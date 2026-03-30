Луческу принял решение после госпитализации и вышел на связь
Тренер останется под наблюдением врачей
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свое состояние после экстренной госпитализации.
80-летнему специалисту стало плохо во время технического совещания перед тренировкой. Сообщалось о проблемах с сердцем.
«Сейчас чувствую себя хорошо. В целом все нормально, но еще прохожу дополнительные обследования, поэтому остаюсь под наблюдением врачей», — отметил Луческу.
В больнице подтвердили, что тренер пока будет находиться под медицинским контролем для дальнейшего лечения и наблюдения.
Луческу в последнем матче со сборной Румынии проиграл Турции и пропустил чемпионат мира.
