Луческу принял решение после госпитализации и вышел на связь

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свое состояние после экстренной госпитализации.

80-летнему специалисту стало плохо во время технического совещания перед тренировкой. Сообщалось о проблемах с сердцем.

«Сейчас чувствую себя хорошо. В целом все нормально, но еще прохожу дополнительные обследования, поэтому остаюсь под наблюдением врачей», — отметил Луческу.

В больнице подтвердили, что тренер пока будет находиться под медицинским контролем для дальнейшего лечения и наблюдения.

Луческу в последнем матче со сборной Румынии проиграл Турции и пропустил чемпионат мира.