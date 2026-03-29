  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 16:31 | Обновлено 29 марта 2026, 16:39
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины нашел новый клуб

Дмитрий Коркишко будет играть за «Авангард» Лозовая с чемпионата ААФУ

ФК Днепр-1. Дмитрий Коркишко

35-летний украинский вингер – Дмитрий Коркишко – официально продолжит карьеру в любительском клубе «Авангард» Лозовая.

Игрок перебрался в харьковский клуб на правах свободного агента, информация о контракте отсутствует.

До «Авангарда» Дмитрий защищал цвета «Кудровки» с января 2024-го по февраль 2026 года. Причиной прекращения сотрудничества стало желание обеих сторон расторгнуть контракт.

За это время Коркишко провёл 34 матча за «Кудровку», в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

В течение карьеры вингер выступал за киевский «Арсенал», «Полтаву», «Черноморец», «Днепр-1», «Металлист», а также турецкие клубы «Гиресунспор» и «Хатайспор».

Также Дмитрий имеет в активе матчи за молодёжные сборные Украины и чемпионство Европы 2009 года в составе юношеской сборной Украины U-19.

Дмитрий Коркишко Авангард Лозовая чемпионат Украины по футболу трансферы аматорский футбол чемпионат Украины по футболу среди аматоров Кудровка свободный агент
