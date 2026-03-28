УЕФА назначил Шурмана на матч отбора Евро. Судью хотят наказать в УПЛ

УЕФА назначил украинского арбитра Дениса Шурмана главным рефери матча отбора молодежного чемпионата Европы U-21 между Болгарией и Азербайджаном.

Встреча пройдет 31 марта.

На линиях Шурману помогут Дмитрий Запороженко и Виктор Нижник.

Стоит сказать, что ряд клубов УПЛ, включая Полесье, требуют от УАФ пожизненной дисквалификации Шурмана, который допустил ошибки, когда был арбитром VAR в матче УПЛ между Полесьем и Динамо.

Однако УЕФА пока не обращает внимания на внутренние вопросы чемпионатов.

Арбитр Николай Балакин, который был главным в матче Полесья и Динамо, после игры получил назначение на встречу Лиги конференций.