  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Именно из-за этого мы потеряли очки в этом матче»
29 марта 2026, 10:26
438
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Именно из-за этого мы потеряли очки в этом матче»

Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины

29 марта 2026, 10:26 |
438
1 Comments
Роман ГРИГОРЧУК: «Именно из-за этого мы потеряли очки в этом матче»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после ничьей своей команды из ФК Феникс-Маруиполь (1:1) в матче 20-го тура Первой лиги Украины.

«Игра в целом была боевая, много борьбы. Если говорить о результате — мы потеряли два очка. К сожалению. И потеряли их из-за собственных ошибок — их, пожалуй, было две.

Во втором тайме, после замен и уже в конце игры, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Вратарь выручил, где-то не забили, где-то не повезло. Но причина не имеет значения — такие моменты, хотя бы часть из них, мы обязаны реализовывать. Их не бывает много, а это были стопроцентные возможности.

Если это невезение — возможно, мы еще не заслужили. Не знаю. Но для нас ничья — это отрицательный результат.

Никого не хочу выделять — ни в хорошую, ни в плохую сторону. Мы хотим быть командой в лучшем смысле этого слова. Всегда говорим о себе как о команде. Если есть индивидуальные ошибки — мы разберемся с ними внутри, не вынося на публику.

Есть ли задача вернуться в УПЛ? Конечно. «Черноморец» — это бренд, это клуб, это город, это болельщики. Это среда, где не может быть команды Первой лиги — это должна быть команда, играющая в еврокубках», — сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины одесский Черноморец занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

Роман Григорчук Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Феникс-Мариуполь Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
Перець
Побачимо в наступних іграх,  як буде виправдовуватись фізкультурник 
