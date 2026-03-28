Будет играть с легендой? Известный клуб принял решение о переходе Салаха
Интер Майами отказался от идеи подписания египтянина
Американский «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, не интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, недавно 33-летний футболист объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона. Клуб отпустит игрока бесплатно.
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
