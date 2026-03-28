Будет играть с легендой? Известный клуб принял решение о переходе Салаха

Американский «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, не интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, недавно 33-летний футболист объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона. Клуб отпустит игрока бесплатно.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.