Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Виктория – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлист
28.03.2026 13:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 18:09 |
«Металлист» обошел «Викторию» в турнирной таблице

В субботу, 28 марта, в Ужгороде состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Металлист» со счетом 2:1 обыграл «Викторию» Сумы.

В этом поединке встречались соседи по турнирной таблице. Перед началом тура обеих команд было в активе по 19 очков.

«Металлист» открыл счет в начале второй половине матча. На 50-й минуте Даниил Тепляков с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

Закрепил свое преимущество «Металлист» на 69-й минуте. Автором гола стал Александр Цвиренко. Это его третий забитый мяч в двух поединках.

Через три минуты «Виктория» сократила отставание. Ворота «Металлиста» поразил вышедший на замену Станислав Шарай.

Первая лига. 20-й тур. Ужгород, стадион «Авангард», 28 марта

«Металлист» (Харьков) – «Виктория» (Сумы) – 2:1

Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Тепляков (Металлист).
По теме:
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем