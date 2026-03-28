Металлист – Виктория – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча

В субботу, 28 марта, в Ужгороде состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Металлист» со счетом 2:1 обыграл «Викторию» Сумы.

В этом поединке встречались соседи по турнирной таблице. Перед началом тура обеих команд было в активе по 19 очков.

«Металлист» открыл счет в начале второй половине матча. На 50-й минуте Даниил Тепляков с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

Закрепил свое преимущество «Металлист» на 69-й минуте. Автором гола стал Александр Цвиренко. Это его третий забитый мяч в двух поединках.

Через три минуты «Виктория» сократила отставание. Ворота «Металлиста» поразил вышедший на замену Станислав Шарай.

Первая лига. 20-й тур. Ужгород, стадион «Авангард», 28 марта

«Металлист» (Харьков) – «Виктория» (Сумы) – 2:1

Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72

