«Металлист» в матче соседей по турнирной таблице обыграл «Викторию»

В субботу, 28 марта, в Ужгороде состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Металлист» одержал важную победу со счетом 2:1.

В этом поединке встречались соседи по турнирной таблице. У обеих команд было в активе по 19 очков.

«Металлист» вышел вперед в начале второго тайма. На 50-й минуте Даниил Тепляков с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

На 69-й минуте «Металлист» закрепил свое преимущество. Автором гола стал Александр Цвиренко.

Через три минуты «Виктория» сократила отставание. Ворота «Металлиста» поразил вышедший на замену Станислав Шарай.

Первая лига. 20-й тур. Ужгород, стадион «Авангард», 28 марта

«Металлист» (Харьков) – «Виктория» (Сумы) – 2:1

Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72

Видеозапись матча