«Металлист» в матче соседей по турнирной таблице обыграл «Викторию»
Поединок «Металлист» – «Виктория» Сумы завершился со счетом 2:1
В субботу, 28 марта, в Ужгороде состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Металлист» одержал важную победу со счетом 2:1.
В этом поединке встречались соседи по турнирной таблице. У обеих команд было в активе по 19 очков.
«Металлист» вышел вперед в начале второго тайма. На 50-й минуте Даниил Тепляков с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».
На 69-й минуте «Металлист» закрепил свое преимущество. Автором гола стал Александр Цвиренко.
Через три минуты «Виктория» сократила отставание. Ворота «Металлиста» поразил вышедший на замену Станислав Шарай.
Первая лига. 20-й тур. Ужгород, стадион «Авангард», 28 марта
«Металлист» (Харьков) – «Виктория» (Сумы) – 2:1
Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
