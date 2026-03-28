Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Металлист» в матче соседей по турнирной таблице обыграл «Викторию»
Первая лига
Металлист
28.03.2026 13:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 15:22 | Обновлено 28 марта 2026, 15:23
«Металлист» в матче соседей по турнирной таблице обыграл «Викторию»

Поединок «Металлист» – «Виктория» Сумы завершился со счетом 2:1

ФК Металлист

В субботу, 28 марта, в Ужгороде состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Металлист» одержал важную победу со счетом 2:1.

В этом поединке встречались соседи по турнирной таблице. У обеих команд было в активе по 19 очков.

«Металлист» вышел вперед в начале второго тайма. На 50-й минуте Даниил Тепляков с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

На 69-й минуте «Металлист» закрепил свое преимущество. Автором гола стал Александр Цвиренко.

Через три минуты «Виктория» сократила отставание. Ворота «Металлиста» поразил вышедший на замену Станислав Шарай.

Первая лига. 20-й тур. Ужгород, стадион «Авангард», 28 марта

«Металлист» (Харьков) – «Виктория» (Сумы) – 2:1

Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Тепляков (Металлист).
