  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Пришлось серьезно поволноваться»
29 марта 2026, 10:48 |
Андрей АНИЩЕНКО: «Пришлось серьезно поволноваться»

Наставник «Металлиста» прокомментировал результат матча с «Викторией»

В поединке 20-го тура Первой лиги «Металлист» со счетом 2:1 обыграл «Викторию» Сумы. Итог матча подвел главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– У нас сейчас нет другого выбора – нам нужно подниматься выше в турнирной таблице. Впереди еще много таких игр, но сегодня ребята – большие молодцы. Несмотря на то, что и нам на тренерской скамье, и болельщикам пришлось серьезно поволноваться, результат положительный. Могу сказать, что это одна из самых трудных наших побед.

Стоит отдать должное сопернику – это очень добротная команда. Игра далась нам действительно нелегко. Сейчас, во второй части чемпионата, на команду изрядно давит ответственность за результат, и в первом тайме это было заметно.

– Что же удалось изменить в игре команды после перерыва?

– В раздевалке мы провели беседу о том, что игрокам нужно действовать увереннее и лучше контролировать свои действия как с мячом, так и без него. Нам необходимо было прибавлять во многих аспектах, и второй тайм подтвердил, что мы на верном пути. В первую очередь, команда улучшила качество борьбы и скорость. Появились острые атаки, опасные моменты, а затем пришли и забитые мячи.

