У суботу, 28 марта состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Первая часть сезона для харьковчан прошла не лучшим образом. За 18 поединков Первой лиги «Металлисту» удалось набрать 19 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 12-й строчке турнирной таблицы. Столько же очков у «Чернигов», который находится на опасном 13-м месте, и «Виктория» с 10-й позиции. В первом поединке чемпионата в 2026 году «зелено-желтые» обыграли «Пробий» со счетом 1:2.

Кубок Украины «Металлист» покинул на стадии 1/16 финала, проиграв «ЛНЗ» со счетом 0:2.

Виктория

Сходным образом проходит сезон и для «Виктории». После 19 туров Первой лиги на балансе коллектива есть 19 баллов, позволяющих ему находиться на 10 месте общего зачета. Однако, как уже упоминалось ранее, такое же количество очков у «Чернигов», который находится в зоне переходных матчей. Весеннюю часть сезона «Виктория» начала с поражения против «Буковины» со счетом 1:3.

С Кубка Украины «Виктория» вылетела на стадии 1/8 финала после минимального поражения против «Ингульца».

Личные встречи

История противостояний между клубами невелика. В последний раз они играли между собой в 5-м туре текущего сезона Первой лиги. Тогда минимальную победу одержала сумская Виктория.

Интересные факты

«Виктория» пропустила 28 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

За 9 выездных играх в текущем сезоне Первой лиги «Виктория» победила лишь раз – 2-й самый плохой результат среди всех команд турнира.

За 7 предыдущих игр Первой лиги «Металлист» победил только дважды.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.59 по линии БК betking.