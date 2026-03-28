Короли спаррингов. Кудровка в контрольном матче разгромила Верес

В субботу, 28 марта, «Верес» на своем поле сыграл товарищеский матч с ФК «Кудровка». По договоренности сторон поединок прошел в закрытом режиме.

«Кудровка» забила в ворота соперника четыре мяча. На что «Верес» ответил всего одним голом.

Следует отметить, что для «Кудровки» это был второй товарищеский матч во время международной паузы. Ранее команда Василия Баранова со счетом 4:2 обыграла луганскую «Зарю».

Товарищеский матч. 28 марта, Ровно, стадион «Авангард»

«Верес» (Ровно) – ФК «Кудровка» – 1:4