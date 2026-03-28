Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами
WTA
28 марта 2026, 16:40
356
4

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами

Решающий поединок начнется 28 марта ориентировочно в 21:00 по Киеву

28 марта 2026, 16:40 |
356
4 Comments
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

28 марта в финале престижного турнира в Майами между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 4).

Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» проводит мощный сезон, 22 победы в 23 встречах. Соболенко играла в четырех турнирах в этом сезоне, во всех случаях доходила до финала. В Брисбене спортсменка взяла титул, а в решающем матче Открытого чемпионата Австралии уступила Рыбакиной, после чего взяла реванш у соперницы в решающей битве на Индиан Уэллс.

На этом турнире теннисистка пока не отдали ни одной партии, хотя матчи не были простыми. Здесь удалось обыграть американок Эннн Ли – 7:6, 6:4, Маккнелли – 6:4, 6:2, китаянку Чжэн Циньвэнь – 6:3, 6:4. В четвертьфинале Арина прошла Хейли Баптист – 6:4, 6:4. Против уже упомянутой Рыбакиной пришлось сыграть в полуфинале – 6:4, 6:3.

Коко Гауфф

Американская теннисистка пока выдает не лучший сезон, уже конец марта, а у нее еще не было титулов. Для Гауфф предстоящий финал первый в этом году, так что она постарается выжать максимум. На этом турнире Коко не выглядела, как «беспощадная машина», спортсменка выиграла 4 матча из пяти в трех партиях.

Свой путь американка начала с победы над итальянкой Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:3, потом прошла землячку Паркс – 3:6, 6:0, 6:1. В третьем круге Гауфф разобралась с румынкой Кырстей – 6:4, 3:6, 6:2. Четвертьфинальный матч теннисистка выиграла у опытной Белинды Бенчич – 6:3, 1:6, 6:3. Самым простым получился полуфинал, где Коко прошла сильную чешку Каролину Мухову – 6:1, 6:1.

Личные встречи

У спортсменок богатая история очных противостояний, они играли между собой 12 раз, счет пока равный – 6:6. В финалах теннисистки пересекались трижды, здесь преимущество на стороне американки, которая выиграла решающие битвы на US Open и Ролан Гаррос, но уступила в Мадриде.

Прогноз

Встречаются теннисистки топ-уровня, так что зрители точно увидят теннис высочайшего класса. На бумаге Соболенко считается фаворитом, хотя местная публика наверняка будет поддерживать американку.

Большинство матчей этих спортсменок завершались в трех сетах, жду упорной борьбы и на этот раз. Ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,84.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
28.03.2026 -
21:00
Коко Гауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые с 2018 года финалист Мастерса не проиграл ни одной подачи
Теннис | 28 марта 2026, 01:10 0
Впервые с 2018 года финалист Мастерса не проиграл ни одной подачи
Впервые с 2018 года финалист Мастерса не проиграл ни одной подачи

Иржи Легечка впервые вышел в финал тысячника

Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 09:28 5
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Тренер отметил мастерство Дьокереша

Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28.03.2026, 15:44
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии
Футбол | 28.03.2026, 09:31
Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии
Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 10:37
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
У Коко подача нестабільна , психіка теж буває недуже ..)А у всьому іншому вона навіть краща за Соболенко ..Зараз 6-6 по особистим ..Сподіваюсь чорна розумничка вийде вперед ..Ну, а там як карта ляже , це фінал .. )
Ответить
+1
Andromed
Сподіваюсь Гофф поставить на місце цю нейтралку
Ответить
+1
T-800
где-то напрашивается и ходит рядом аномальный рекорд в сингле
сильнейшее поколение в истории безусловно будет пачками брать по 3-4 Мастерса(ов)/Премьеров подряд
возможно второй раз в истории мужского разряд возьмет 6 ТБШ подряд, а потом уже и 5-6 Мастерса(ов) / Гран-При Серия (до 1990 года) в ряд
у женщин кто-то может взять 6 ТБШ (в сумме третий раз за всю историю после ЛиттлМо и Маргарет Корт), но 5-6 Мастерсов-Премьеров-Турниров первой категории подобного еще не было
сильнейший будет перфоманс одиночника, что и говорить ...
Ответить
0
T-800
Джокович первым выиграл связку ИУ-Майами-МК (2015)
Синнер? в этом году
у женщин нет третьего Мастерса на грунте, раньше вроде Берлин перед Римом и Френч Опеном ...
Саба в принципе могла бы на хет-трик из тысячников рассчитывать ...
(когда-то Граф после Солнечного Дубля могла зарулить и Германию вдогонку, в Италии рулила Кончита Мартинес годами ...) зачёркнуто а чтоб это сделали два одиночника параллельно ... думаю, где-то будет поражение Арины или Янника
Ответить
0
Популярные новости
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 51
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем