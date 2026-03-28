28 марта в финале престижного турнира в Майами между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 4).

Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» проводит мощный сезон, 22 победы в 23 встречах. Соболенко играла в четырех турнирах в этом сезоне, во всех случаях доходила до финала. В Брисбене спортсменка взяла титул, а в решающем матче Открытого чемпионата Австралии уступила Рыбакиной, после чего взяла реванш у соперницы в решающей битве на Индиан Уэллс.

На этом турнире теннисистка пока не отдали ни одной партии, хотя матчи не были простыми. Здесь удалось обыграть американок Эннн Ли – 7:6, 6:4, Маккнелли – 6:4, 6:2, китаянку Чжэн Циньвэнь – 6:3, 6:4. В четвертьфинале Арина прошла Хейли Баптист – 6:4, 6:4. Против уже упомянутой Рыбакиной пришлось сыграть в полуфинале – 6:4, 6:3.

Коко Гауфф

Американская теннисистка пока выдает не лучший сезон, уже конец марта, а у нее еще не было титулов. Для Гауфф предстоящий финал первый в этом году, так что она постарается выжать максимум. На этом турнире Коко не выглядела, как «беспощадная машина», спортсменка выиграла 4 матча из пяти в трех партиях.

Свой путь американка начала с победы над итальянкой Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:3, потом прошла землячку Паркс – 3:6, 6:0, 6:1. В третьем круге Гауфф разобралась с румынкой Кырстей – 6:4, 3:6, 6:2. Четвертьфинальный матч теннисистка выиграла у опытной Белинды Бенчич – 6:3, 1:6, 6:3. Самым простым получился полуфинал, где Коко прошла сильную чешку Каролину Мухову – 6:1, 6:1.

Личные встречи

У спортсменок богатая история очных противостояний, они играли между собой 12 раз, счет пока равный – 6:6. В финалах теннисистки пересекались трижды, здесь преимущество на стороне американки, которая выиграла решающие битвы на US Open и Ролан Гаррос, но уступила в Мадриде.

Прогноз

Встречаются теннисистки топ-уровня, так что зрители точно увидят теннис высочайшего класса. На бумаге Соболенко считается фаворитом, хотя местная публика наверняка будет поддерживать американку.

Большинство матчей этих спортсменок завершались в трех сетах, жду упорной борьбы и на этот раз. Ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,84.