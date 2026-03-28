Нападающий Кривбасса: «Вместе сплачиваемся и упорно работаем»
Владимир Мулик рассказал о возвращении к тренировкам
Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик рассказал о возобновлении тренировок команды после выходных в рамках подготовки к матчу 22-го тура УПЛ с ЛНЗ.
– Как команда провела эти дни отдыха – больше акцент был на восстановлении или индивидуальной работе?
– Провел эти выходные с семьей и друзьями. Немного отдохнул, переключился от футбола, а сейчас снова приехал работать и готовиться к следующим играм.
– В каком состоянии футболисты возвращаются к тренировочному процессу – физически и психологически?
– Я вижу, все вернулись в хорошем настроении, с позитивными эмоциями и желанием работать дальше. К рабочему процессу присоединились ребята из U-19. Вместе сплачиваемся и усердно тренируемся.
– Были ли индивидуальные задания от тренерского штаба на период паузы?
– Было больше заданий от тренера по физподготовке. День отдыха – и потом нужно было немного поработать, чтобы не терять уровень формы.
– Насколько сложно возвращаться в рабочий ритм?
– Уже привыкли к этому, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть и спокойно войти в режим подготовки дальше.
Ранее Карлос Парако заявил, что «Кривбас» стремится завершить нынешний сезон Украинской Премьер-лиги в топ-4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
