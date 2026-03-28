Нападающий Кривбасса: «Вместе сплачиваемся и упорно работаем»

Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик рассказал о возобновлении тренировок команды после выходных в рамках подготовки к матчу 22-го тура УПЛ с ЛНЗ.

– Как команда провела эти дни отдыха – больше акцент был на восстановлении или индивидуальной работе?

– Провел эти выходные с семьей и друзьями. Немного отдохнул, переключился от футбола, а сейчас снова приехал работать и готовиться к следующим играм.

– В каком состоянии футболисты возвращаются к тренировочному процессу – физически и психологически?

– Я вижу, все вернулись в хорошем настроении, с позитивными эмоциями и желанием работать дальше. К рабочему процессу присоединились ребята из U-19. Вместе сплачиваемся и усердно тренируемся.

– Были ли индивидуальные задания от тренерского штаба на период паузы?

– Было больше заданий от тренера по физподготовке. День отдыха – и потом нужно было немного поработать, чтобы не терять уровень формы.

– Насколько сложно возвращаться в рабочий ритм?

– Уже привыкли к этому, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть и спокойно войти в режим подготовки дальше.

Ранее Карлос Парако заявил, что «Кривбас» стремится завершить нынешний сезон Украинской Премьер-лиги в топ-4.