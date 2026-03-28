Легионер Кривбасса бросил вызов грандам УПЛ: «Можем финишировать на...»

Форвард Кривбасса Карлос Парако заявил, что его команда стремится завершить нынешний сезон Украинской Премьер-лиги в топ-4

– Команда занимает 5 строчку в таблице. Как важно закрепить этот итог к концу сезона?

– Надо продолжать быть едиными и помнить, даже если у нас плохие игры, мы можем пройти этот отрезок наилучшим образом. Главное оставаться «красно-белой» семьей и поддерживать друг друга.

– Какие факторы помогают команде поддерживать стабильность и не терять очки?

– Честно говоря, я чувствую, что мы делаем все лучше. Но думаю, что можем финишировать на одно-два места выше. Будем к этому стремиться.

– Есть ли у вас персональная цель на этот отрезок сезона – забивать больше голов или помогать команде другим образом?

– Моя цель – забивать голы или делать результативные передачи, чтобы помочь Кривбассу побеждать. Если это непросто сделать, я всегда стараюсь мотивировать всех играющих. Мы должны хорошо выполнять работу на своей позиции, будь то в защите или в атаке.

– Как настраиваетесь психологически перед матчами с прямыми конкурентами за самые высокие места?

– Я очень спокоен и мотивирован перед каждым поединком, потому что мне нравятся такие матчи. Всегда уверен, что мы хорошо выступим, и я смогу внести свой вклад в успех команды.

– Что считаете ключевым для того, чтобы команда поднялась еще выше в таблице?

– Я чувствую, что каждый в нашей команде является ключевым. И те, кто играют в стартовом составе, и те, кто выходит на замену, и остающиеся в запасе. Это помогает нам двигаться вперед. Мы – одна команда, – сказал Парако.