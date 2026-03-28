  Легионер Кривбасса бросил вызов грандам УПЛ: «Можем финишировать на...»
Украина. Премьер лига
Легионер Кривбасса бросил вызов грандам УПЛ: «Можем финишировать на...»

Карлос Парако верит в свою команду

28 марта 2026, 13:04 |
197
0
Легионер Кривбасса бросил вызов грандам УПЛ: «Можем финишировать на...»
ФК Кривбасс. Карлос Парако

Форвард Кривбасса Карлос Парако заявил, что его команда стремится завершить нынешний сезон Украинской Премьер-лиги в топ-4

– Команда занимает 5 строчку в таблице. Как важно закрепить этот итог к концу сезона?

– Надо продолжать быть едиными и помнить, даже если у нас плохие игры, мы можем пройти этот отрезок наилучшим образом. Главное оставаться «красно-белой» семьей и поддерживать друг друга.

– Какие факторы помогают команде поддерживать стабильность и не терять очки?

– Честно говоря, я чувствую, что мы делаем все лучше. Но думаю, что можем финишировать на одно-два места выше. Будем к этому стремиться.

– Есть ли у вас персональная цель на этот отрезок сезона – забивать больше голов или помогать команде другим образом?

– Моя цель – забивать голы или делать результативные передачи, чтобы помочь Кривбассу побеждать. Если это непросто сделать, я всегда стараюсь мотивировать всех играющих. Мы должны хорошо выполнять работу на своей позиции, будь то в защите или в атаке.

– Как настраиваетесь психологически перед матчами с прямыми конкурентами за самые высокие места?

– Я очень спокоен и мотивирован перед каждым поединком, потому что мне нравятся такие матчи. Всегда уверен, что мы хорошо выступим, и я смогу внести свой вклад в успех команды.

– Что считаете ключевым для того, чтобы команда поднялась еще выше в таблице?

– Я чувствую, что каждый в нашей команде является ключевым. И те, кто играют в стартовом составе, и те, кто выходит на замену, и остающиеся в запасе. Это помогает нам двигаться вперед. Мы – одна команда, – сказал Парако.

По теме:
Вторая победа Ковальца подряд. Металлург на выезде обыграл ФК ЮКСА
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
ЮКСА – Металлист, Феникс – Черноморец, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026
Футбол | 28 марта 2026, 13:07 1
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026

Сине-желтые в матче лидеров группы забили три мяча в ворота соперников

Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 08:04 13
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции

Тренер раскритиковал игру в обороне

Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 13:49
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
У Лунина были и есть предложения о трансфере. Всегда один ответ
Футбол | 28.03.2026, 05:59
У Лунина были и есть предложения о трансфере. Всегда один ответ
У Лунина были и есть предложения о трансфере. Всегда один ответ
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28.03.2026, 09:28
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 434
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
