35-й розыгрыш Кубка африканских наций (КАН) по футболу, который проходил с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026-го в Марокко, завершился сенсацией. Победу в соревновании отпраздновала сборная Сенегала, которая в финальном поединке в крайне драматичном противостоянии сумела одолеть фактических хозяев поля. Именно марокканцы еще до начала матчей финального турнира назывались различными экспертами и специалистами фаворитами КАН-2025, но… По факту на футбольном поле взять трофей «Атласские львы» так и не смогли.

То, что не удалось футболистам из Марокко, спустя несколько месяцев сделали юристы, нанятые Королевской марокканской футбольной федерацией. Обратившись в апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола, эти люди сумели доказать футбольным чиновникам, что победа Сенегала в финале была незаконной с точки зрения регламентных норм турнира.

Дело в том, что в концовке матча между Марокко и Сенегалом в ворота последнего был поставлен крайне сомнительный пенальти, что вызвало волну негодования у «Львов Теранги», и те в знак протеста на какое-то время даже покинули поле, уйдя в подтрибунные помещения. Затем сенегальцы вернулись, пенальти в их ворота никто не отменил, но удар «с точки» от Браима Диаса стал легкой добычей Эдуара Менди, благодаря чему Сенегал сумел перевести матч в дополнительное время, когда единственный точный в этой встрече удар Папа Гуйе и определил обладателя трофея. Им стала сборная Сенегала.

Но 18 марта апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола постановил засчитать Сенегалу техническое поражение в финале против Марокко со счетом 0:3 по причине нарушения игроками «Львов Теранги» статьи 84 регламентных правил. Те самые протесты с уходом с поля против решения арбитра назначить пенальти «вылезли боком» сенегальской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщик выражает свою поддержку Сенегалу во время матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» на стадионе «Эстадио де ла Керамика», 20 марта 2026 года

Фактически судьба трофея еще не предрешена окончательно, так как чиновники Сенегальской федерации футбола уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, расположенный в швейцарской Лозанне, где, видимо, и будет поставлена точка в этом скандальном эпизоде КАН-2025, который в негативном плане прославил африканский футбол на весь мир.

Впрочем, пока ситуация выглядит таким образом, что отобрать трофей у сенегальцев Африканская конфедерация футбола сможет разве что силовым методом, да и то для этого потребуется развязывать едва ли не войну.

Сегодня, в субботу, в Париже сборная Сенегала проведет свой первый матч после январской победы над Марокко в финале Кубка африканских наций, которая теперь обернулась для «Львов Теранги» кабинетным поражением. На культовом «Стад де Франс» сенегальцы примут сборную Перу, и перед этой игрой африканцы собираются организовать масштабный парад в Париже, посредством которого хотят еще раз отпраздновать со своими болельщиками победу на КАН-2025 и попутно продемонстрировать чиновникам из Африканской конфедерации футбола, а также оппонентам из Королевской марокканской футбольной федерации, что они не признают никаких решений, принятых юристами и не касающихся непосредственно результатов спортивной борьбы на футбольном поле.

Ожидается проведение предматчевого парада с чемпионским Кубком, который будет выставлен на всеобщее обозрение. Сенегальцы четко обозначили свою позицию, что возвращать трофей они не будут ни при каких обстоятельствах, и в кулуарах из Франции поговаривают, что чиновники, связанные со «Львами Теранги» в шутливой форме даже отмечают, что если потребуется, то защищать заветную статуэтку прибудет сенегальская армия.

Кроме того, на товарищеский матч против сборной Перу сенегальцы выйдут в специальной памятной форме. Несмотря на то, что технический спонсор сенегальской федерации, компания Puma, избежала скандала, снабдив «Львов Теранги» футболками с одной звездой – обозначающей завоевание Кубка африканских наций в 2021-м, – фактически чиновники взяли ответственность на себя, выйдя с официальным разъяснением ситуации для болельщиков и заявив, что на матч против перуанцев на футболках игроков будут две звезды, вторая из которых фактически будет «пришита» сенегальцами самостоятельно.

«Мы знаем, что мы чемпионы», – заявил главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв. «Чемпионаты всегда выигрываются на футбольном поле, и именно так произошло в этом случае».

Тем временем Абдулайе Фалл, президент Сенегальской федерации футбола, громогласно заявил, что его страна стала «жертвой величайшего и самого скандального административного ограбления в истории футбола». По этой причине Сенегал будет отстаивать свои права – «и честь своих игроков» – в CAS в Лозанне, высшем международном спортивном суде. Для этого сенегальские футбольные власти мобилизуют всех ведущих мировых футбольных юристов – из Швейцарии, Испании и Франции – и уверены, что смогут отменить скандальное решение Африканской конфедерации футбола.

Чтобы успокоить своих болельщиков, которые начали проявлять негодование по поводу проблем с формой и одной звезды, которую Puma продолжает «печатать» на футболках «Львов Теранги», Сенегальская федерация футбола была вынуждена выпустить специальное коммюнике, в котором объяснила ситуацию тем, что контракт на производство футболок был ими подписан еще до проведения КАН-2025, и что сейчас делается все, чтобы в 2026-м в свет вышли «правильные» футболки – с двумя звездами.

«Сенегальская федерация футбола желает внести ясность после реакции, вызванной публикацией фото новых футболок национальной сборной с одной звездой. Мы информируем общественность, что производство этих футболок было начато в августе 2025 года нашим экипировщиком Puma, до последнего Кубка африканских наций. После нашего триумфа производственные сроки и промышленные ограничения не позволили прервать этот уже начатый процесс. Осознавая законную привязанность сенегальского народа к своим символам, федерация стремится успокоить всех болельщиков: новые футболки с двумя звездами в настоящее время находятся в производстве. Их поступление в продажу запланировано на грядущий сентябрь. Мы приносим свои извинения за любое недопонимание, которое могла вызвать эта ситуация, и благодарим болельщиков за их постоянную вовлеченность, бдительность и непоколебимую преданность национальной сборной» – гласит официальное заявление, датированное 20 марта.

Сейчас сложно сказать, как в итоге завершится эта скандальная ситуация, и кого Спортивный арбитражный суд Лозанны все-таки признает законным победителем КАН-2025, однако о чем можно утверждать с уверенностью: данный эпизод еще раз больно ударил по имиджу всего африканского футбола, а для Сенегала эти две звезды на футболках надолго станут символом борьбы против абсурда и очевидным элементом национального единства и самоидентификации. Ведь ничто так не сближает народ внутри страны, как несправедливое к нему отношение извне…