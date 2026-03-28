28 марта 2026, 11:50
«Львы Теранги» не собираются мириться с тем, что у них отняли титул победителя КАН

Две звезды Сенегала
35-й розыгрыш Кубка африканских наций (КАН) по футболу, который проходил с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026-го в Марокко, завершился сенсацией. Победу в соревновании отпраздновала сборная Сенегала, которая в финальном поединке в крайне драматичном противостоянии сумела одолеть фактических хозяев поля. Именно марокканцы еще до начала матчей финального турнира назывались различными экспертами и специалистами фаворитами КАН-2025, но… По факту на футбольном поле взять трофей «Атласские львы» так и не смогли.

То, что не удалось футболистам из Марокко, спустя несколько месяцев сделали юристы, нанятые Королевской марокканской футбольной федерацией. Обратившись в апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола, эти люди сумели доказать футбольным чиновникам, что победа Сенегала в финале была незаконной с точки зрения регламентных норм турнира.

Дело в том, что в концовке матча между Марокко и Сенегалом в ворота последнего был поставлен крайне сомнительный пенальти, что вызвало волну негодования у «Львов Теранги», и те в знак протеста на какое-то время даже покинули поле, уйдя в подтрибунные помещения. Затем сенегальцы вернулись, пенальти в их ворота никто не отменил, но удар «с точки» от Браима Диаса стал легкой добычей Эдуара Менди, благодаря чему Сенегал сумел перевести матч в дополнительное время, когда единственный точный в этой встрече удар Папа Гуйе и определил обладателя трофея. Им стала сборная Сенегала.

Но 18 марта апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола постановил засчитать Сенегалу техническое поражение в финале против Марокко со счетом 0:3 по причине нарушения игроками «Львов Теранги» статьи 84 регламентных правил. Те самые протесты с уходом с поля против решения арбитра назначить пенальти «вылезли боком» сенегальской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщик выражает свою поддержку Сенегалу во время матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» на стадионе «Эстадио де ла Керамика», 20 марта 2026 года

Фактически судьба трофея еще не предрешена окончательно, так как чиновники Сенегальской федерации футбола уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, расположенный в швейцарской Лозанне, где, видимо, и будет поставлена точка в этом скандальном эпизоде КАН-2025, который в негативном плане прославил африканский футбол на весь мир.

Впрочем, пока ситуация выглядит таким образом, что отобрать трофей у сенегальцев Африканская конфедерация футбола сможет разве что силовым методом, да и то для этого потребуется развязывать едва ли не войну.

Сегодня, в субботу, в Париже сборная Сенегала проведет свой первый матч после январской победы над Марокко в финале Кубка африканских наций, которая теперь обернулась для «Львов Теранги» кабинетным поражением. На культовом «Стад де Франс» сенегальцы примут сборную Перу, и перед этой игрой африканцы собираются организовать масштабный парад в Париже, посредством которого хотят еще раз отпраздновать со своими болельщиками победу на КАН-2025 и попутно продемонстрировать чиновникам из Африканской конфедерации футбола, а также оппонентам из Королевской марокканской футбольной федерации, что они не признают никаких решений, принятых юристами и не касающихся непосредственно результатов спортивной борьбы на футбольном поле.

Ожидается проведение предматчевого парада с чемпионским Кубком, который будет выставлен на всеобщее обозрение. Сенегальцы четко обозначили свою позицию, что возвращать трофей они не будут ни при каких обстоятельствах, и в кулуарах из Франции поговаривают, что чиновники, связанные со «Львами Теранги» в шутливой форме даже отмечают, что если потребуется, то защищать заветную статуэтку прибудет сенегальская армия.

Кроме того, на товарищеский матч против сборной Перу сенегальцы выйдут в специальной памятной форме. Несмотря на то, что технический спонсор сенегальской федерации, компания Puma, избежала скандала, снабдив «Львов Теранги» футболками с одной звездой – обозначающей завоевание Кубка африканских наций в 2021-м, – фактически чиновники взяли ответственность на себя, выйдя с официальным разъяснением ситуации для болельщиков и заявив, что на матч против перуанцев на футболках игроков будут две звезды, вторая из которых фактически будет «пришита» сенегальцами самостоятельно.

«Мы знаем, что мы чемпионы», – заявил главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв. «Чемпионаты всегда выигрываются на футбольном поле, и именно так произошло в этом случае».

Тем временем Абдулайе Фалл, президент Сенегальской федерации футбола, громогласно заявил, что его страна стала «жертвой величайшего и самого скандального административного ограбления в истории футбола». По этой причине Сенегал будет отстаивать свои права – «и честь своих игроков» – в CAS в Лозанне, высшем международном спортивном суде. Для этого сенегальские футбольные власти мобилизуют всех ведущих мировых футбольных юристов – из Швейцарии, Испании и Франции – и уверены, что смогут отменить скандальное решение Африканской конфедерации футбола.

Чтобы успокоить своих болельщиков, которые начали проявлять негодование по поводу проблем с формой и одной звезды, которую Puma продолжает «печатать» на футболках «Львов Теранги», Сенегальская федерация футбола была вынуждена выпустить специальное коммюнике, в котором объяснила ситуацию тем, что контракт на производство футболок был ими подписан еще до проведения КАН-2025, и что сейчас делается все, чтобы в 2026-м в свет вышли «правильные» футболки – с двумя звездами.

«Сенегальская федерация футбола желает внести ясность после реакции, вызванной публикацией фото новых футболок национальной сборной с одной звездой. Мы информируем общественность, что производство этих футболок было начато в августе 2025 года нашим экипировщиком Puma, до последнего Кубка африканских наций. После нашего триумфа производственные сроки и промышленные ограничения не позволили прервать этот уже начатый процесс. Осознавая законную привязанность сенегальского народа к своим символам, федерация стремится успокоить всех болельщиков: новые футболки с двумя звездами в настоящее время находятся в производстве. Их поступление в продажу запланировано на грядущий сентябрь. Мы приносим свои извинения за любое недопонимание, которое могла вызвать эта ситуация, и благодарим болельщиков за их постоянную вовлеченность, бдительность и непоколебимую преданность национальной сборной» – гласит официальное заявление, датированное 20 марта.

Сейчас сложно сказать, как в итоге завершится эта скандальная ситуация, и кого Спортивный арбитражный суд Лозанны все-таки признает законным победителем КАН-2025, однако о чем можно утверждать с уверенностью: данный эпизод еще раз больно ударил по имиджу всего африканского футбола, а для Сенегала эти две звезды на футболках надолго станут символом борьбы против абсурда и очевидным элементом национального единства и самоидентификации. Ведь ничто так не сближает народ внутри страны, как несправедливое к нему отношение извне…

Федерация шахмат Украины выиграла суд против россии
Появились результаты полиграфа арбитра, которого Полесье хочет наказать
ФОТО. Тайгера Вудса арестовали после аварии. Что случилось?
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Футбол | 28 марта 2026, 09:36 11
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины

Вратарь Реала посетил баскетбольный матч Евролиги

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 11:20 98
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией

Валерий Василенко – об очередном провале «сине-желтых», после которого тренер должен уйти

УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 10:33
УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины
УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27.03.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 14:16
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
26.03.2026, 19:09 3
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 434
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
