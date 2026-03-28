В закрытом режиме. Кривбасс проводит спарринг с Александрией

В субботу, 28 марта, «Кривбасс» и «Александрия» сыграют товарищеский матч. Поединок пройдет на базе «Кривбасса». Трансляция не запланирована.

В матче предыдущего тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Эпицентр». В турнирной таблице криворожский клуб занимает шестое место.

У «Александрии» продолжается серия поражений. В предыдущем туре команда проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:5.

«Кривбасс» и «Александрия» последний раз встречались в матче 15-го тура УПЛ, который прошел 7 декабря 2025 года. Поединок завершился победой криворожского клуба со счетом 3:0.

Товарищеский матч. 28 марта, Кривой Рог. 14:00

