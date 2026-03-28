  4. В закрытом режиме. Кривбасс проводит спарринг с Александрией
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 13:06 | Обновлено 28 марта 2026, 13:08
В закрытом режиме. Кривбасс проводит спарринг с Александрией

Поединок пройдет 28 марта в 14:00

28 марта 2026, 13:06 | Обновлено 28 марта 2026, 13:08
В закрытом режиме. Кривбасс проводит спарринг с Александрией
ФК Кривбасс

В субботу, 28 марта, «Кривбасс» и «Александрия» сыграют товарищеский матч. Поединок пройдет на базе «Кривбасса». Трансляция не запланирована.

В матче предыдущего тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Эпицентр». В турнирной таблице криворожский клуб занимает шестое место.

У «Александрии» продолжается серия поражений. В предыдущем туре команда проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:5.

«Кривбасс» и «Александрия» последний раз встречались в матче 15-го тура УПЛ, который прошел 7 декабря 2025 года. Поединок завершился победой криворожского клуба со счетом 3:0.

Товарищеский матч. 28 марта, Кривой Рог. 14:00

«Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Александрия»

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
