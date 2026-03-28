Первый матч после возвращения Шарана. Александрия сыграла с Кривбассом
Ничья в контрольном матче команд УПЛ
Команды УПЛ Кривбасс и Александрия, заполняя паузу на матчи сборных, провели закрытую контрольную встречу. Игра завершилась со счетом 1:1: на гол Цары ответил форвард хозяев Парако.
Интересно, что это был первый матч после возвращения на пост тренера Александрии Владимира Шарана. Опытный специалист был назначен после увольнения Кирилла Нестеренко.
Александрия в УПЛ идет в зоне вылета, а Кривбасс находится на 5-м месте.
Контрольный матч
Кривбасс – Александрия 1:1
Голы: Парако, 39 – Цара, 37
Кривбасс: (Хома, 46), Бекавац (Дибанго, 46), Шевченко (Уильямс, 46), Бутенко, Боржес (Юрчец, 46), Рохас, Сек (Гладков, 61), Задерака (Маяков, 46), Джовани, Парако (Майя, 46), Мулик
