Первый матч после возвращения Шарана. Александрия сыграла с Кривбассом

Команды УПЛ Кривбасс и Александрия, заполняя паузу на матчи сборных, провели закрытую контрольную встречу. Игра завершилась со счетом 1:1: на гол Цары ответил форвард хозяев Парако.

Интересно, что это был первый матч после возвращения на пост тренера Александрии Владимира Шарана. Опытный специалист был назначен после увольнения Кирилла Нестеренко.

Александрия в УПЛ идет в зоне вылета, а Кривбасс находится на 5-м месте.

Контрольный матч

Кривбасс – Александрия 1:1

Голы: Парако, 39 – Цара, 37

Кривбасс: (Хома, 46), Бекавац (Дибанго, 46), Шевченко (Уильямс, 46), Бутенко, Боржес (Юрчец, 46), Рохас, Сек (Гладков, 61), Задерака (Маяков, 46), Джовани, Парако (Майя, 46), Мулик