Судьба Довбика уже решена. Рома разработала план на летнее трансферное окно

Римская «Рома» уже разработала план действий на летнее трансферное окно, сообщает Siamo la Roma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Так, клуб из столицы Италии по завершении текущего сезона, вероятно, покинут защитник Зеки Челик, полузащитник Лоренцо Пеллегрини, вингер Стефан Эль-Шаарави и форвард Пауло Дибала. У этой четверки истекает срок действия контрактов с «Ромой», и продлевать их римляне не собираются.

Также клуб хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика. Трансфер 28-летнего нападающего позволит «Роме» высвободить место в бюджете, заложенном на зарплаты, и вернуть часть инвестиций, направленных на его приобретение летом 2024 года у испанской «Жироны».

Ранее в Италии обнадежили новостью по поводу Довбика.