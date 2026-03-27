Пока не все потеряно. В Италии обнадежили новостью по поводу Довбика
Украинский форвард усиленно работает, чтобы вернуться на поле
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик все еще может выйти на поле в текущем сезоне, сообщает Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.
Ранее появилась информация, что из-за разрыва сухожилий левого бедра 28-летний нападающий не поможет своему клубу в заключительной части кампании-2025/26. Однако, все выглядит не столь плачевно для украинца.
Отмечается, что Довбик отчаянно трудится над своим восстановлением. Уже на следующей неделе пройдет углубленное медицинское обследование, которое и определит сроки его возвращения в игру. Не исключено, что Артем сможет снова выйти на поле уже в конце апреля.
Ранее главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини признал, что его команде очень не хватает Довбика.
