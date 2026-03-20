Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам очень не хватало Довбика». Гасперини оправдался за провал в ЛЕ
Лига Европы
20 марта 2026, 16:40 | Обновлено 20 марта 2026, 16:52
4

Тренер Ромы – о поражении от Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Болоньи» (3:4).

«Нам очень не хватало Дибалы, Суле, Фергюсона и Довбика, особенно в дополнительное время. У нас был потрясающий Мален, который очень нам помогал, но чего-то нам все же не хватало.

Однако за последнюю неделю, между матчем с «Комо» и сегодняшней встречей с «Болоньей», мне особо нечего сказать своим игрокам, потому что они были великолепны и выложились на полную», – цитирует Гасперини Fantacalcio.

Сообщалось, что в Италии озадачены травмой Довбика.

Рома Рим Болонья Лига Европы пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини Рома - Болонья Артем Довбик
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А який може бути результат з тренером фізкультурником
Ответить
+2
Counselor
Так, так.. Малиновского та Коваленко туди ще.. I Рома тодi поперла би.. Старий трепач.. 
Ответить
+2
New Zelander
Гарно потролив)
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем