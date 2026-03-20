«Нам очень не хватало Довбика». Гасперини оправдался за провал в ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Болоньи» (3:4).

«Нам очень не хватало Дибалы, Суле, Фергюсона и Довбика, особенно в дополнительное время. У нас был потрясающий Мален, который очень нам помогал, но чего-то нам все же не хватало.

Однако за последнюю неделю, между матчем с «Комо» и сегодняшней встречей с «Болоньей», мне особо нечего сказать своим игрокам, потому что они были великолепны и выложились на полную», – цитирует Гасперини Fantacalcio.

Сообщалось, что в Италии озадачены травмой Довбика.