«Нам очень не хватало Довбика». Гасперини оправдался за провал в ЛЕ
Тренер Ромы – о поражении от Болоньи
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от «Болоньи» (3:4).
«Нам очень не хватало Дибалы, Суле, Фергюсона и Довбика, особенно в дополнительное время. У нас был потрясающий Мален, который очень нам помогал, но чего-то нам все же не хватало.
Однако за последнюю неделю, между матчем с «Комо» и сегодняшней встречей с «Болоньей», мне особо нечего сказать своим игрокам, потому что они были великолепны и выложились на полную», – цитирует Гасперини Fantacalcio.
Сообщалось, что в Италии озадачены травмой Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
