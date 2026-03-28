Легенда Шахтера против смены Реброва на тренера-легионера: «Только не он»
Андрей Воробей заявил, что пока не знает, кто может заменить Сергея Реброва
Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей заявил, что пока не знает, кто может заменить Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины. Андрей признался, что не хочет видеть на этом посту Унаи Мельгосу.
– А в случае отставки Сергея Станиславовича, кого вы видите в должности главного тренера сборной?
– Не готов вам ответить. Это очень сложный вопрос.
– В сети говорят об Унае Мельгосе и Руслане Ротане…
– Нет, только не первый вариант – это однозначно не испанец. Возможно, Ротань сможет объединять две должности, и в принципе можно подумать, но я бы еще рассмотрел другие варианты. А первый вариант с Мельгосой – я против, – сказал Андрей.
Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.
