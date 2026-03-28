Легенда Шахтера против смены Реброва на тренера-легионера: «Только не он»

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей заявил, что пока не знает, кто может заменить Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины. Андрей признался, что не хочет видеть на этом посту Унаи Мельгосу.

– А в случае отставки Сергея Станиславовича, кого вы видите в должности главного тренера сборной?

– Не готов вам ответить. Это очень сложный вопрос.

– В сети говорят об Унае Мельгосе и Руслане Ротане…

– Нет, только не первый вариант – это однозначно не испанец. Возможно, Ротань сможет объединять две должности, и в принципе можно подумать, но я бы еще рассмотрел другие варианты. А первый вариант с Мельгосой – я против, – сказал Андрей.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта.