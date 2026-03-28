Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера против смены Реброва на тренера-легионера: «Только не он»
Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2026, 11:59 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей заявил, что пока не знает, кто может заменить Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины. Андрей признался, что не хочет видеть на этом посту Унаи Мельгосу.

– А в случае отставки Сергея Станиславовича, кого вы видите в должности главного тренера сборной?

– Не готов вам ответить. Это очень сложный вопрос.

– В сети говорят об Унае Мельгосе и Руслане Ротане…

– Нет, только не первый вариант – это однозначно не испанец. Возможно, Ротань сможет объединять две должности, и в принципе можно подумать, но я бы еще рассмотрел другие варианты. А первый вариант с Мельгосой – я против, – сказал Андрей.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем