УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3.

Перед стартом игры Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила благодарность бывшему капитану киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку за его карьеру в сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Шевченко на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия» вручил экс-футболисту национальной команды памятную футболку, на которой запечатлено количество матчей за национальную команду.

Сергей Сидорчук дебютировал в главной команде страны 9 октября 2014 года. В своем первом матче полузащитник отличился голом в ворота сборной беларуси.

На счету полузащитника, который в нынешнем сезоне защищает цвета бельгийского «Вестерло», два гола в 62 матчах в футболке «сине-желтых».