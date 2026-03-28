Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 10:33 |
УАФ поблагодарила экс-капитана Динамо за карьеру в составе сборной Украины

Сергей Сидорчук провел в футболке национальной команды 62 матча, в которых забил два гола

Instagram. Сергей Сидорчук

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3.

Перед стартом игры Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила благодарность бывшему капитану киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку за его карьеру в сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Шевченко на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия» вручил экс-футболисту национальной команды памятную футболку, на которой запечатлено количество матчей за национальную команду.

Сергей Сидорчук дебютировал в главной команде страны 9 октября 2014 года. В своем первом матче полузащитник отличился голом в ворота сборной беларуси.

На счету полузащитника, который в нынешнем сезоне защищает цвета бельгийского «Вестерло», два гола в 62 матчах в футболке «сине-желтых».

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Костолом гарний був
Ответить
+1
Diesel
толку від нього))
дуже слабкий футболіст
в ДК просто тягнули його за вуха
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем