Партнер Шевченко по Милану: «Франция выиграет у Италии 9 матчей из 10»

27 марта 2026, 23:09 | Обновлено 27 марта 2026, 23:21
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Амброзини

Партнер Андрея Шевченко по «золотому составу» «Милана» Массимо Амброзини ответил на вопросы французских журналистов по поводу предстоящих осенних матчей между сборными Италии и Франции в Лиге наций.

– Я хочу быть с вами честным. Здесь, в Италии, никто не думает о Лиге наций. Никого не волнует Лига наций. Потому что мы так сосредоточены на том, что произойдет в эти семь дней [плей-офф отборочного турнира чемпионата мира]. Думаю, если вы спросите игроков сборной Италии, кто находится в их группе в Лиге наций, они даже не будут знать!

Сейчас они прекрасно понимают, что Франция – это совершенно другая команда, команда, состав. Они знают, что во Франции так много талантливых игроков, что сейчас у Италии нет шансов конкурировать с ними. Я немного преувеличиваю – но сейчас, если Франция сыграет с Италией 10 раз, выиграет 9.

Сборная Италии до сих пор не прошла на чемпионат мира 2026 года. После победы над командой Северной Ирландии (2:0) «скуадра адзурра» сразится с Боснией и Герцеговиной за выход на мундиаль. С 1999 по 2006 год Шевченко с Амброзини выиграли Лигу чемпионов, Серию А, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.

Руслан Полищук Источник: Get French Football News
ona_proigraet
у Італієї    , спoртюа, як завжди з приколами. Нема такого слова в укр.мові
